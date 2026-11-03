Famiglia intossicata da monossido a Parma, morta anche bimba di 7 mesi

Era rimasta intossicata nella sua abitazione di Mezzani, dove nella notte tra giovedì e venerdì scorso hanno perso la vita i suoi genitori. La piccola era ricoverata in terapia intensiva pediatrica all'ospedale Maggiore di Parma. La famiglia, originaria del Senegal, viveva nel parmense da diversi anni

È morta la bambina di 7 mesi che era ricoverata nella terapia intensiva pediatrica dell'ospedale maggiore di Parma dopo un'intossicazione da monossido di carbonio. L'intossicazione, molto probabilmente per le esalazioni di un braciere lasciato acceso durante la notte, era avvenuta tra giovedì e venerdì in un casolare a Bocca d'Enza di Mezzani, in provincia di Parma, dove la piccola viveva con i genitori, un uomo di 35 anni e una donna di 32, anche loro morti.

Famiglia originaria del Senegal

La famiglia, originaria del Senegal viveva nel parmense da diversi anni, si era trasferita da poco nell'abitazione di via Bocca d'Enza. Risulta che per riscaldare la camera da letto avessero usato una stufa a legna: le esalazioni sono risultate fatali per il padre 35enne, la madre 32enne e ora anche la figlioletta. Non sono gravi invece le condizioni del fratello 14enne e degli zii, rimasti a loro volta intossicati: sono stati dimessi.

Sul posto ieri erano intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Le due vittime e la bambina, da subito apparsa molto grave, sono state trovate in camera da letto.