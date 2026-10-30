Tutto potrebbe essere partito dal malfunzionamento di una stufa. È successo a Bocca d'Enza di Mezzani. Nel casolare dove sono stati recuperati i corpi delle due vittime e la piccola in gravi condizioni c'era anche un altro bambino di sei anni, uscito fortunatamente indenne

Un uomo e una donna sono morti e una bambina di sette mesi è molto grave per una intossicazione da monossido di carbonio. È successo a Bocca d'Enza di Mezzani, in provincia di Parma, dove sono intervenuti carabinieri e 118. Sono stati recuperati i corpi di un 35enne e di una 32enne, marito e moglie di origine africana. Nel casolare c'era anche un altro bambino di sei anni, uscito fortunatamente indenne dall'abitazione. La neonata è stata portata in elisoccorso al Maggiore di Parma. Sono in corso accertamenti: tutto potrebbe essere partito dal malfunzionamento di una stufa. Dalle prime informazioni non si segnala una situazione di degrado.