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Cronaca

Qual è l’impatto della crisi climatica sulla natalità?

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

In Italia, due crisi si sovrappongono: quella climatica e quella demografica. Ogni giornata molto calda, infatti, è associata a circa 192 nascite in meno nove mesi dopo. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Bologna firmato dalle demografe Federica Querin, Raya Muttarak e Melissa Barba. Ma perché il caldo incide sui concepimenti? E quali sono le conseguenze? Lo ha spiegato a Sky Insider la co-autrice dello studio Federica Querin

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