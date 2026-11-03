Qual è l’impatto della crisi climatica sulla natalità?

In Italia, due crisi si sovrappongono: quella climatica e quella demografica. Ogni giornata molto calda, infatti, è associata a circa 192 nascite in meno nove mesi dopo. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Bologna firmato dalle demografe Federica Querin, Raya Muttarak e Melissa Barba. Ma perché il caldo incide sui concepimenti? E quali sono le conseguenze? Lo ha spiegato a Sky Insider la co-autrice dello studio Federica Querin