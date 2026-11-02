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Omicidio di Pier Paolo Pasolini, la Procura di Roma riapre le indagini

Cronaca
©Getty

Il delitto è avvenuto all'Idroscalo di Ostia nella notte tra il primo e due novembre del 1975. Il fascicolo è stato affidato al pm Silvia Santucci

 

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La Procura di Roma ha avviato un nuovo fascicolo di indagine sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini, ucciso ad Ostia la notte tra il primo e due novembre del 1975. Il procedimento, affidato al sostituto Silvia Santucci, è stato aperto alla luce di un esposto depositato a piazzale Clodio le scorse settimane dall'avvocato Stefano Maccioni che in passato assistito uno dei cugini della vittima, Guido Mazzon, ed ora è avvocato dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, del regista David Grieco e dello scrittore Giovanni Giovannetti. 

epa000428604 (FILES) A file photo dated 02 November 1975 showing the body of late Italian writer, poet and movie director Pier Paolo Pasolini, after he was killed at Idroscalo of Ostia. After some 30 years, on Saturday 05 May 2005, Italian press gave ample coverage to the claim by Pino 'The Frog' Pelosi that Pasolini was beaten to death by a group of tugs who wanted to 'teach him a lesson'. Pelosi, now 46, made the statements in a TV interview which will be aired overnight. Judicial sources said that any decision to reopen the case could only be taken into consideration after examining the full text of the interview. They added that the statements quoted in today's press were too vague to justify reopening the case. Pelosi, a one-time rent boy, immediately confessed to the November 1975 murder saying that the director had tried to play the dominant role in a homosexual act and he had defended himself and by accident had driven over Pasolini while stealing his car. EPA/ANSA FILES
Il corpo di Pier Paolo Pasolini coperto, nel luogo dove è stato ritrovato, in una foto d'archivio del 2 novembre 1975 - ©Ansa

"Nuovo elementi raccolti"

"La nuova istanza presentata nel mese di novembre 2025 e poi integrata nel mese di maggio 2026 - spiega Maccioni - si basa su nuovi elementi raccolti da questa difesa. Confidiamo che la Procura della Repubblica di Roma riesca finalmente a fornire quelle risposte che da troppi anni stiamo cercando e nel contempo invitiamo tutte quelle persone che fino ad oggi hanno preferito tacere su ciò che sanno a farsi avanti e parlare". Maccioni "non nasconde l'emozione e soddisfazione per la decisione assunta dalla Procura della Repubblica di Roma di svolgere nuove indagini in merito all'omicidio di Pasolini". Nel 2016 e nel 2023 sono state presente istanze di riapertura delle indagini ma entrambe respinte dalla Procura. 

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