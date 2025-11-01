Chi era Pier Paolo Pasolini, prima di diventare “Pasolini”
Nell’anniversario dei 50 anni della morte, lo scrittore e poeta Giorgio Ghiotti ci consegna "L'avvenire", un romanzo sul “Pier” trentenne arrivato a Roma dal Nord, nell’attimo prima che diventi la figura dello scandalo pubblico. “Scriveva di notte, perché di giorno aveva il suo lavoro, e viveva con sofferenza il fatto di non poter dedicarsi completamente alla sua passione: in questo era molto vicino ai Millennial. La politica? Pasolini scontentava tutti”
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider