Chi era Pier Paolo Pasolini, prima di diventare “Pasolini”

Ludovica Passeri

Nell’anniversario dei 50 anni della morte, lo scrittore e poeta Giorgio Ghiotti ci consegna "L'avvenire", un romanzo sul “Pier” trentenne arrivato a Roma dal Nord, nell’attimo prima che diventi la figura dello scandalo pubblico. “Scriveva di notte, perché di giorno aveva il suo lavoro, e viveva con sofferenza il fatto di non poter dedicarsi completamente alla sua passione: in questo era molto vicino ai Millennial. La politica? Pasolini scontentava tutti”

