La protesta con le tende si trasferisce dai Fori Imperiali al Colosseo. La decisione è stata presa "in vista dell'assemblea nazionale" di oggi, come comunicato dall'Usb "Dopo il grande sciopero generale, riprendiamoci le nostre città e prepariamo la cacciata del governo Meloni di guerra, carovita e repressione", spiega l'Unione sindacale di Base. Intanto, il ministro dell'Interno Piantedosi, dalle pagine del Corriere della Sera sottolinea: "Mi pare che talvolta si tenda a confondere, anche strumentalmente, il sacrosanto diritto di manifestare con la pretesa di poter mettere in atto comportamenti violenti o contrari alla legge".

La protesta delle tende

Il presidio con le tende a Roma è iniziato il 30 ottobre, in via dei Fori Imperiali. In poco tempo si è creato un piccolo villaggio: una quarantina di tende colorate piantate sull'asfalto, dove poco più di una cinquantina tra ragazzi, studenti e lavoratori, hanno trascorso la ultime notti. "Tra caro affitti e precarietà il caro vita lo subiamo sulla pelle: la classe dirigente ci vorrebbe mandare in guerra, ma i nostri problemi sono reali", hanno spiegato gli studenti che, da subito, hanno detto che la mobilitazione sarebbe continuata almeno fino a oggi.