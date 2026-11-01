Piantedosi: “Non confondere diritto manifestare e violenza”. Protesta tende al ColosseoCronaca
Gli studenti e gli attivisti hanno deciso di spostare il presidio, iniziato qualche giorno fa, dai Fori Imperiali al Colosseo "in vista dell'assemblea nazionale" di oggi, come comunicato dall'Usb
La protesta con le tende si trasferisce dai Fori Imperiali al Colosseo. La decisione è stata presa "in vista dell'assemblea nazionale" di oggi, come comunicato dall'Usb "Dopo il grande sciopero generale, riprendiamoci le nostre città e prepariamo la cacciata del governo Meloni di guerra, carovita e repressione", spiega l'Unione sindacale di Base. Intanto, il ministro dell'Interno Piantedosi, dalle pagine del Corriere della Sera sottolinea: "Mi pare che talvolta si tenda a confondere, anche strumentalmente, il sacrosanto diritto di manifestare con la pretesa di poter mettere in atto comportamenti violenti o contrari alla legge".
La protesta delle tende
Il presidio con le tende a Roma è iniziato il 30 ottobre, in via dei Fori Imperiali. In poco tempo si è creato un piccolo villaggio: una quarantina di tende colorate piantate sull'asfalto, dove poco più di una cinquantina tra ragazzi, studenti e lavoratori, hanno trascorso la ultime notti. "Tra caro affitti e precarietà il caro vita lo subiamo sulla pelle: la classe dirigente ci vorrebbe mandare in guerra, ma i nostri problemi sono reali", hanno spiegato gli studenti che, da subito, hanno detto che la mobilitazione sarebbe continuata almeno fino a oggi.
Approfondimento
Roma, manifestanti ai Fori Imperiali con tende
Ansa/Ipa
Manifestazioni e proteste, cortei in tutta Italia. FOTO
Migliaia di persone sono scese in piazza per una nuova giornata di proteste, principalmente contro caro-vita e guerre, in occasione dello sciopero generale indetto da Usb. Molte le anime diverse unite in corteo: a partecipare sono stati studenti, universitari e delle superiori, ma anche camionisti e agricoltori