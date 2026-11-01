Omicidio nel Frusinate, uomo ucciso a coltellate dopo una lite per il cambio gommeCronaca
Una discussione nata da una contestazione sul cambio degli pneumatici e sulla convergenza dell'auto sarebbe all'origine dell'aggressione mortale ai danni di un 48enne avvenuta a Castro dei Volsci. Per il delitto è stato arrestato un gommista di 38 anni, che avrebbe colpito la vittima con tre fendenti
Una contestazione per alcuni lavori effettuati su un'auto, in particolare per la sostituzione degli pneumatici e la convergenza, sarebbe all'origine dell'omicidio di un 48enne, dipendente di una ditta che opera per conto di Trenitalia, avvenuto a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone. Per il delitto è stato arrestato un gommista di 38 anni, ritenuto il presunto responsabile dell'aggressione mortale.
La discussione vicino alla stazione
Secondo una prima ricostruzione, i due si sarebbero incontrati casualmente nei pressi della stazione ferroviaria. Il 48enne avrebbe contestato alcuni interventi effettuati sulla propria auto dando origine a una discussione dai toni accesi.
L'aggressione con il coltello
Dopo un apparente ritorno alla calma, il 38enne sarebbe tornato armato di coltello e avrebbe colpito la vittima con tre fendenti all'addome. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118, che aveva richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.
L'arresto e le indagini
Il presunto aggressore è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri nelle ore successive all'omicidio e trasferito nel carcere di Frosinone. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e confermare il movente del delitto.