Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Omicidio nel Frusinate, uomo ucciso a coltellate dopo una lite per il cambio gomme

Cronaca
Foto Facebook Antonio Perfili

Una discussione nata da una contestazione sul cambio degli pneumatici e sulla convergenza dell'auto sarebbe all'origine dell'aggressione mortale ai danni di un 48enne avvenuta a Castro dei Volsci. Per il delitto è stato arrestato un gommista di 38 anni, che avrebbe colpito la vittima con tre fendenti

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una contestazione per alcuni lavori effettuati su un'auto, in particolare per la sostituzione degli pneumatici e la convergenza, sarebbe all'origine dell'omicidio di un 48enne, dipendente di una ditta che opera per conto di Trenitalia, avvenuto a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone. Per il delitto è stato arrestato un gommista di 38 anni, ritenuto il presunto responsabile dell'aggressione mortale.

La discussione vicino alla stazione 

Secondo una prima ricostruzione, i due si sarebbero incontrati casualmente nei pressi della stazione ferroviaria. Il 48enne avrebbe contestato alcuni interventi effettuati sulla propria auto dando origine a una discussione dai toni accesi.

L'aggressione con il coltello

Dopo un apparente ritorno alla calma, il 38enne sarebbe tornato armato di coltello e avrebbe colpito la vittima con tre fendenti all'addome. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118, che aveva richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

L'arresto e le indagini

Il presunto aggressore è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri nelle ore successive all'omicidio e trasferito nel carcere di Frosinone. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e confermare il movente del delitto.

Leggi prima

Cantù, uomo di 55 anni accoltellato e ucciso in un bar: un fermo

Cronaca: Ultime notizie

Che tempo farà a novembre? Cosa dicono le prime proiezioni

Cronaca

Il mese di novembre debutta all’insegna di un netto calo termico con massime in discesa fino a 10...

A14, forte grandinata e maxi tamponamento: 12 auto coinvolte, 1 ferito

Cronaca

Il maltempo ha colpito all'altezza del chilometro 100 provocando una serie di scontri in entrambe...

Roma, 34enne investito da un'auto in via Colombo: morto sul posto

Cronaca

A seguito dell'incidente, avvenuto intorno alle 4.30 in direzione Eur, il 34enne è deceduto sul...

Positano, auto sfonda ringhiera e resta in bilico: tragedia sfiorata

Cronaca

L'incidente si è verificato lungo via Guglielmo Marconi. Stando a quanto si apprende, un giovane...

Uomo trovato morto a Gangi, nel Palermitano: su corpo colpi di pistola

Cronaca

Il corpo è stato trovato fuori dall'auto della vittima, l'allevatore Gaetano Alessandro Barreca...

Cronaca: i più letti