Una discussione nata da una contestazione sul cambio degli pneumatici e sulla convergenza dell'auto sarebbe all'origine dell'aggressione mortale ai danni di un 48enne avvenuta a Castro dei Volsci. Per il delitto è stato arrestato un gommista di 38 anni, che avrebbe colpito la vittima con tre fendenti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una contestazione per alcuni lavori effettuati su un'auto, in particolare per la sostituzione degli pneumatici e la convergenza, sarebbe all'origine dell'omicidio di un 48enne, dipendente di una ditta che opera per conto di Trenitalia, avvenuto a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone. Per il delitto è stato arrestato un gommista di 38 anni, ritenuto il presunto responsabile dell'aggressione mortale.

La discussione vicino alla stazione Secondo una prima ricostruzione, i due si sarebbero incontrati casualmente nei pressi della stazione ferroviaria. Il 48enne avrebbe contestato alcuni interventi effettuati sulla propria auto dando origine a una discussione dai toni accesi.

L'aggressione con il coltello Dopo un apparente ritorno alla calma, il 38enne sarebbe tornato armato di coltello e avrebbe colpito la vittima con tre fendenti all'addome. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118, che aveva richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.