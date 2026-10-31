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Cantù, uomo di 55 anni accoltellato e ucciso in un bar: un fermo

Cronaca
©Ansa

La vittima, un falegname di 55 anni, è stata colpita da due fendenti, uno all'addome e uno alla spalla, al culmine di una lite all'interno di un locale in via Montello. Trasferito all'ospedale Sant'Anna, il 55enne è deceduto poco dopo il ricovero. Nel frattempo, i carabinieri hanno fermato il presunto aggressore

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Un falegname di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato in un bar a Cantù, in provincia di Como. L'uomo è stato colpito da due fendenti, uno all'addome e uno alla spalla, al culmine di una lite all'interno di un locale in via Montello. Trasferito all'ospedale Sant'Anna, il 55enne è deceduto poco dopo il ricovero. Nel frattempo, i carabinieri hanno fermato un uomo italiano di 30 anni, presunto aggressore.

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