Cantù, uomo di 55 anni accoltellato e ucciso in un bar: un fermo

La vittima, un falegname di 55 anni, è stata colpita da due fendenti, uno all'addome e uno alla spalla, al culmine di una lite all'interno di un locale in via Montello. Trasferito all'ospedale Sant'Anna, il 55enne è deceduto poco dopo il ricovero. Nel frattempo, i carabinieri hanno fermato il presunto aggressore

Un falegname di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato in un bar a Cantù, in provincia di Como. L'uomo è stato colpito da due fendenti, uno all'addome e uno alla spalla, al culmine di una lite all'interno di un locale in via Montello. Trasferito all'ospedale Sant'Anna, il 55enne è deceduto poco dopo il ricovero. Nel frattempo, i carabinieri hanno fermato un uomo italiano di 30 anni, presunto aggressore.