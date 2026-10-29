Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Omicidio Longiano, 29enne confessa di aver ucciso l'uomo trovato morto nel pozzo

Cronaca
©Ansa

Un uomo è stato fermato dai carabinieri, su ordine della Procura di Forlì, per l'omicidio di Denaldo Maxhalaku, 31 anni, albanese, il cui cadavere è stato ritrovato nel pozzo di una casa colonica a Felloniche, comune di Longiano, nel cesenate. L'uomo era scomparso dal 7 ottobre e la morte potrebbe risalire a quel giorno. Un delitto maturato per motivi economici, legati a un debito non restituito

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

E' stato fermato dai Carabinieri il presunto responsabile dell'omicidio di Denaldo Maxhallaku, l'imbianchino albanese di 31 anni residente a Gatteo, il cui corpo è stato ritrovato ieri in un pozzo profondo circa dieci metri nella zona di Felloniche, nel territorio comunale di Longiano, nel Cesenate. Si tratta di un 29enne che conosceva la vittima, accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Tra le ipotesi investigative al vaglio degli inquirenti, quella di un delitto maturato per motivi economici, legati a un debito non restituito.

Il killer confessa:  "Sono stato io"

“Sono stato io”. Con queste parole il 29enne del Cesenate ha portato alla svolta sulle indagini del cadavere trovato nel pozzo. "Vado al bar, ci vediamo stasera", aveva detto la vittima alla moglie e alla loro bimba di appena un anno lo scorso 7 ottobre. Poi l'incontro con il 29enne italiano, la presunta lite per i debiti legati agli stupefacenti e l'omicidio. "Mi sono sentito braccato" ha affermato il giovane che, nelle prossime ore, verrà trasferito presso il carcere di Forlì. 

Approfondimento

Cesenate, si indaga dopo il ritrovamento di un cadavere in un pozzo

Cronaca: Ultime notizie

Sciopero 30 ottobre, cortei e manifestazioni: settori a rischio stop

Cronaca

Venerdì 30 ottobre 2026 si prospetta una giornata di forti disagi a causa della...

Ragusa, propaganda e contatti con Isis, ragazzina finisce in comunità

Cronaca

La Polizia di Stato della città siciliana ha dato esecuzione ad un'ordinanza della misura...

Freddo in arrivo sull'Italia, il crollo delle temperature

Cronaca

Con l'ingresso di correnti più fredde nordorientali le temperature potranno subire una...

Uccise il cugino disabile per l'eredità, soffocato da dolce alla crema

Cronaca

Un uomo di 76 anni è ai domiciliari con l’accusa di omicidio premeditato. Avrebbe fatto avere al...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo tutte le misure della manovra di...

16 foto

Cronaca: i più letti