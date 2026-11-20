Nadir Rossi, ex infermiere 35enne, era detenuto a Verona con l'accusa di aver ucciso la moglie Jessica Dalla Chiara. Il Tribunale del Riesame aveva rigettato ieri la richiesta di scarcerazione presentata dai suoi legali

Si è impiccato in carcere Nadir Rossi, l'ex infermiere 35enne detenuto a Verona con l'accusa di aver ucciso la moglie Jessica Dalla Chiara con una serie di iniezioni di insulina. Lo confermano fonti del carcere. A quanto si apprende, l'uomo è stato trovato in fin di vita questa mattina nella sua cella ed è stato portato in ospedale in condizioni disperate. Il Tribunale del Riesame aveva rigettato ieri la richiesta di scarcerazione presentata dai suoi legali.

Il caso

La morte della donna risale al 24 giugno del 2024, quando Rossi avrebbe somministrato alla vittima dell'insulina via flebo per scopi non terapeutici, causandole una crisi ipoglicemica. La somministrazione sarebbe avvenuta in un primo momento tra le mura domestiche e, successivamente, in ospedale, durante il ricovero della donna. Il 35enne avrebbe anche incassato l'indennizzo per la morte della moglie, che due anni prima aveva stipulato una polizza sulla vita.