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Omicidio a Longiano (Cesena), si indaga dopo il ritrovamento di un cadavere in un pozzo

Cronaca

Erano in corso indagini dei carabinieri per la scomparsa di un albanese 31enne, che frequentava la zona di Longiano dove poi è stato rinvenuto il corpo

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La Procura di Forlì, guidata dal procuratore Enrico Cieri, indaga per omicidio, commesso a colpi d'arma da fuoco, dopo il ritrovamento di un cadavere di un giovane uomo, in un pozzo a Longiano. Erano in corso indagini dei carabinieri per la scomparsa di un albanese 31enne, che frequentava la zona dove poi è stato rinvenuto il corpo. Circa tre settimane fa, la sua auto era state ritrovata bruciata a pochi chilometri di distanza. Sarebbero stari ritrovati anche alcuni bossoli di pistola, vicino al pozzo. I carabinieri avrebbero trovato il corpo nel corso di un'ispezione, con unità cinofile. 

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