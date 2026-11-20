Le indagini iniziali avevano esplorato diverse piste, senza riuscire a individuare il responsabile. La svolta è arrivata attraverso una nuova attività investigativa coordinata dalla Procura di Bari e condotta dagli agenti della sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato

A quasi 23 anni dall'omicidio di Maria Rita Valerio, avvenuto nel dicembre 2003 a Capurso, nel Barese, la Polizia di Stato ha arrestato l'ex fidanzato della vittima, ritenuto gravemente indiziato del delitto. L'uomo è stato raggiunto questa mattina da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura.

Il caso

Valerio, che all'epoca venticinque anni, era scomparsa nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2003, dopo aver trascorso una serata con alcuni amici in un locale di Bari. La sua automobile era stata ritrovata poche ore dopo lungo una strada alla periferia di Capurso, con lo sportello del conducente aperto e danneggiato.

Tre giorni dopo, il 20 dicembre, un agricoltore aveva scoperto il cadavere della giovane in un terreno poco distante. Secondo la ricostruzione investigativa dell'epoca, Valerio avrebbe tentato di sfuggire al suo aggressore, cercando di superare la recinzione di un terreno agricolo. Era stata invece raggiunta e colpita ripetutamente al capo con un bastone, riportando ferite mortali. Sul corpo erano state riscontrate anche escoriazioni alle braccia e alle gambe.

Le indagini iniziali avevano esplorato diverse piste, senza riuscire a individuare il responsabile. La svolta è arrivata attraverso una nuova attività investigativa coordinata dalla Procura di Bari e condotta dagli agenti della sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato.