Lo scontro tra una Range Rover e una Ford Ka è avvenuto a Massa di Somma. Deceduto sul colpo il conducente della Ka, Giovanni Costanzo, 55 anni: lievemente feriti la convivente di 51 anni e il nipote di 3. I passeggeri che si trovavano sulla Range Rover si sono dati alla fuga e non sono ancora stati rintracciati
Tragico incidente stradale nel Napoletano. Due vetture, una Range Rover e una Ford Ka, si sono scontrate in via Veseri, a Massa di Somma. Nell’impatto il conducente della Ka, Giovanni Costanzo, di 55 anni, è morto sul colpo: lievemente feriti la convivente di 51 anni e il nipotino di 3. Le persone che si trovavano a bordo della Range Rover, invece, si sono date alla fuga dopo l’incidente: sono ancora in corso le indagini per rintracciarle.
Indagini in corso
Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione radiomobile di Torre del Greco, oltre al personale del 118. La donna è stata ricoverata all'Ospedale del Mare a Napoli per essere medicata e poi dimessa, il bimbo è invece stato portato all'ospedale pediatrico Santobono dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 6 giorni.
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