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Il Re e la Regina di Spagna si sono recati ieri all’ospedale Universitario di Toledo per fare visita alle persone rimaste ferite nello scontro tra i due treni dell’alta velocità avvenuto la mattina del 28 ottobre tra Madrid e l'Andalusia nei pressi di Urda. Felipe e Letizia sono poi andati dalle circa 50 famiglie dei dispersi. “L’indagine dovrà accertare come e perché è avvenuta questa catastrofe', poiché 'dovranno studiarsi le misure da adottare perché quanto successo non accada di nuovo', ha dichiarato il sovrano