Roma, 34enne investito da un'auto in via Colombo: morto sul posto

A seguito dell'incidente, avvenuto intorno alle 4.30 in direzione Eur, il 34enne è deceduto sul posto. Alla guida della vettura, una Fiat 500X, vi era un ragazzo di 19 anni, rimasto ferito nell'impatto e trasportato in ospedale per cure e accertamenti di rito. Nei suoi confronti è stato effettuato l'alcoltest e sono stati disposti accertamenti tossicologici

Un uomo di 34 anni è morto dopo essere stato investito all'alba su via Cristoforo Colombo, all'altezza di Casal Palocco a Roma. A seguito dell'incidente, avvenuto intorno alle 4.30 in direzione Eur, il 34enne è deceduto sul posto. Alla guida della vettura, una Fiat 500X, vi era un ragazzo di 19 anni, rimasto ferito nell'impatto e trasportato in ospedale per cure e accertamenti di rito. Nei suoi confronti è stato effettuato l'alcoltest e sono stati disposti accertamenti tossicologici. A bordo dell'auto viaggiavano anche altri quattro passeggeri, tutti di età compresa tra i 19 e i 20 anni, rimasti illesi.