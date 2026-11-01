Roma, 34enne investito da un'auto in via Colombo: morto sul posto

A seguito dell'incidente, avvenuto intorno alle 4.30 in direzione Eur, il 34enne è deceduto sul posto. Alla guida della vettura, una Fiat 500X, vi era un ragazzo di 19 anni, rimasto ferito nell'impatto e trasportato in ospedale per cure e accertamenti di rito. Nei suoi confronti è stato effettuato l'alcoltest e sono stati disposti accertamenti tossicologici
Un uomo di 34 anni è morto dopo essere stato investito all'alba su via Cristoforo Colombo, all'altezza di Casal Palocco a Roma. A seguito dell'incidente, avvenuto intorno alle 4.30 in direzione Eur, il 34enne è deceduto sul posto. Alla guida della vettura, una Fiat 500X, vi era un ragazzo di 19 anni, rimasto ferito nell'impatto e trasportato in ospedale per cure e accertamenti di rito. Nei suoi confronti è stato effettuato l'alcoltest e sono stati disposti accertamenti tossicologici. A bordo dell'auto viaggiavano anche altri quattro passeggeri, tutti di età compresa tra i 19 e i 20 anni, rimasti illesi.
L'incidente su via Colombo
Sul posto sono intervenute le pattuglie del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale, con il supporto delle unità dei Gruppi X Mare e XI Marconi, impegnate nei rilievi e negli accertamenti di polizia stradale. Nel frattempo, sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, è stata temporaneamente chiusa la carreggiata laterale della Colombo.