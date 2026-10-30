Un 24enne è stato travolto la scorsa notte mentre era al lavoro tra Grottammare e Pedaso, in direzione Nord. Soccorso dai colleghi e poi dal personale del 118, è stato operato all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona a causa delle fratture riportate. La polizia stradale sta vagliando le telecamere della zona per individuare la targa del veicolo
È ancora caccia al conducente dell’auto che ha travolto, la scorsa notte, un operaio al lavoro sull’autostrada A14. L’uomo di 24 anni stava lavorando in un cantiere nel tratto marchigiano dell'autostrada tra Grottammare e Pedaso, in provincia di Fermo, in direzione Nord, quando è stato investito da un veicolo che non si è fermato a prestare aiuto. La Polizia stradale di Porto San Giorgio sta cercando di identificarlo vagliando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dislocate in vari punti. La vittima è stata subito soccorsa dai colleghi e poi dai sanitari del 118 giunti sul posto: è stato trasferito all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona con diverse fratture ma non è in prognosi riservata. Questa mattina il 24enne è stato operato e poi ricoverato in Clinica Ortopedica.
La dinamica
Quanto accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. Stando alle prime ricostruzioni della Polizia stradale di Porto San Giorgio, che sta setacciando i filmati ripresi nella notte dai sistemi di videosorveglianza sull'A14 direzione nord, l’incidente è avvenuto intorno alle 2.30. Il giovane operaio era intento a rimuovere la segnaletica durante le operazioni di smantellamento del cantieri, poche centinaia di metri dall'area di servizio Piceno Est in territorio ascolano. Secondo le testimonianze degli altri operai sul posto, l’auto dell’investitore è arrivata in velocità e ha colpito l'operaio ad un fianco sulla parte destra della strada.
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