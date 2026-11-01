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Forlì, ruba offerte nella camera mortuaria: fermato dal familiare di un defunto

Cronaca

Il ladro era introdotto nei locali e aveva preso la cassetta con il denaro lasciato in memoria di una persona deceduta: è stato arrestato dalla polizia

 

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Ha rubato la cassetta delle offerte dalla camera mortuaria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, ma è stato fermato subito da un familiare di un defunto e arrestato dalla Polizia. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine - così riportano l'edizione forlivese de 'il Resto del Carlino' e del 'Corriere Romagna' -  si era introdotto nei locali e aveva preso la cassetta con il denaro lasciato in memoria di una persona deceduta.

 

Arrestato il ladro dagli agenti di polizia

Mentre cercava di allontanarsi, un familiare del morto si è accorto del furto, lo ha inseguito e bloccato. Sul posto è arrivato anche un operatore del posto di polizia presente nell'ospedale, che ha arrestato l'uomo mentre cercava di divincolarsi. La perquisizione ha permesso di recuperare l'intera somma, 119,30 euro, restituita ai familiari della persona scomparsa. Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato l'arresto e, tenuto conto dei fatti e dei precedenti, ha condannato l'uomo. 

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