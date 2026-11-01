Licata, profanate tombe di famiglia di sindaco e assessore: si indaga

Sull'episodio indagano i carabinieri: secondo gli inquirenti la devastazione avvenuta in due cimiteri potrebbe configurarsi come un'intimidazione nei confronti dei due amministratori
Devastate nella stessa notte le tombe delle famiglie del sindaco di Licata, Angelo Balsamo, e dell'assessore ai Servizi cimiteriali Giuseppe Federico. I vandali hanno preso di mira due diversi cimiteri cittadini: quello dei Cappuccini, dove si trova la sepoltura della famiglia del primo cittadino, e quello di Marianello, dove è stata danneggiata la tomba dei familiari dell'assessore. Lapidi abbattute, coperture distrutte e monumenti lesionati. La scoperta è avvenuta questa mattina, giorno di Ognissanti. Sull'episodio, che potrebbe configurarsi come un'intimidazione nei confronti dei due amministratori, indagano i carabinieri.