Licata, profanate tombe di famiglia di sindaco e assessore: si indaga

Devastate nella stessa notte le tombe delle famiglie del sindaco di Licata, Angelo Balsamo, e dell'assessore ai Servizi cimiteriali Giuseppe Federico. I vandali hanno preso di mira due diversi cimiteri cittadini: quello dei Cappuccini, dove si trova la sepoltura della famiglia del primo cittadino, e quello di Marianello, dove è stata danneggiata la tomba dei familiari dell'assessore. Lapidi abbattute, coperture distrutte e monumenti lesionati. La scoperta è avvenuta questa mattina, giorno di Ognissanti. Sull'episodio, che potrebbe configurarsi come un'intimidazione nei confronti dei due amministratori, indagano i carabinieri.