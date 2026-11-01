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Licata, profanate tombe di famiglia di sindaco e assessore: si indaga

Cronaca

Sull'episodio indagano i carabinieri: secondo gli inquirenti la devastazione avvenuta in due cimiteri potrebbe configurarsi come un'intimidazione nei confronti dei due amministratori

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Devastate nella stessa notte le tombe delle famiglie del sindaco di Licata, Angelo Balsamo, e dell'assessore ai Servizi cimiteriali Giuseppe Federico. I vandali hanno preso di mira due diversi cimiteri cittadini: quello dei Cappuccini, dove si trova la sepoltura della famiglia del primo cittadino, e quello di Marianello, dove è stata danneggiata la tomba dei familiari dell'assessore. Lapidi abbattute, coperture distrutte e monumenti lesionati. La scoperta è avvenuta questa mattina, giorno di Ognissanti. Sull'episodio, che potrebbe configurarsi come un'intimidazione nei confronti dei due amministratori, indagano i carabinieri.

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