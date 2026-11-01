A14, forte grandinata e maxi tamponamento: 12 auto coinvolte, 1 ferito

Un 'maxi tamponamento' con circa dodici auto coinvolte - provocato da una forte grandinata - ha causato la chiusura di un tratto dell'A14 nei pressi del casello di Cesena, in direzione Sud. È successo - così riferiscono i Vigili del Fuoco - intorno alle 9.30: una persona, rimasta incastrata tra le lamiere, è stata estratta dai pompieri in gravi condizioni e poi affidata ai sanitari del 118 per essere trasportato in elicottero all'ospedale 'Bufalini di Cesena'. Le squadre hanno assistito gli altri automobilisti coinvolti e messo in sicurezza la carreggiata e i veicoli danneggiati. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3/o Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Alla stessa altezza, ma in direzione Nord, è stato registrato un altro tamponamento tra auto.

Come cambia la viabilità dopo l'incidente sull'A14

Il tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, verso Ancona, è stato riaperto intorno alle 13 circa, sulla A14. Attualmente, spiegano da Autostrade per l'Italia, resta chiusa l'entrata di Cesena in direzione Ancona per consentire di ultimare le operazioni di recupero dei mezzi coinvolti. In direzione opposta, verso Bologna, nel tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena Nord, sono inoltre terminate le code precedentemente causate da un incidente - risolto - che aveva coinvolto due autovetture sempre all'altezza del chilometro 100, in corrispondenza del quale il traffico transita ora su tutte le corsie disponibili. Sul luogo dell'evento erano intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3/o Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia, le cui squadre hanno operato per la risoluzione dell'incidente e il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie alla riapertura del tratto e alla ripresa della circolazione. Al momento nel tratto interessato dall'evento il traffico transita su una corsia in direzione Ancona e si registrano 3 chilometri di coda tra Cesena Nord e Valle del Rubicone.