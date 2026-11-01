Positano, auto sfonda ringhiera e resta in bilico: tragedia sfiorata

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Positano, auto sfonda una ringhiera e resta in bilico sul vuoto: tragedia sfiorata

Cronaca

L'incidente si è verificato lungo via Guglielmo Marconi. Stando a quanto si apprende, un giovane alla guida della propria autovettura avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro la ringhiera di protezione laterale. L'automobile è così miracolosamente rimasta sospesa sul precipizio, evitando per un soffio la caduta 

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Ha rischiato di trasformarsi in una tragedia l'incidente verificatosi nella serata di ieri lungo via Guglielmo Marconi, a Positano (Salerno). Un giovane alla guida della propria autovettura ha perso improvvisamente il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento. Il veicolo, dopo aver sbandato, ha impattato violentemente contro la ringhiera di protezione laterale che delimita la carreggiata, sfondandola. L'automobile è rimasta miracolosamente in bilico sul precipizio, evitando la caduta nel vuoto.

auto positano
Vigili del fuoco

Il conducente, apparso visibilmente sotto shock al momento dei soccorsi, è riuscito a uscire dall'abitacolo senza riportare conseguenze gravi. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Maiori, giunti sul posto per avviare le operazioni di soccorso. 

auto positano
Vigili del fuoco

I pompieri hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l'area e recuperare il veicolo in stallo, operazione che ha richiesto anche l'ausilio di un'autogru. Spetterà ora alle forze dell'ordine effettuare i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. 

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Vigili del fuoco

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