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L'attore Davide Iacopini ha ripreso conoscenza, vicina uscita da terapia intensiva

Cronaca

L'attore, vittima di una aggressione nel quartiere Monteverde la sera del 5 ottobre scorso, è ancora assistito in Terapia intensiva ma dovrebbe essere prossimo il trasferimento in altro reparto. Ha subito due interventi neurochirurgici: la prognosi rimane ancora riservata

 

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L'attore Davide Iacopini ha ripreso conoscenza, è vigile e interagisce con i medici e la famiglia. Iacopini è ricoverato al San Camillo-Forlanini di Roma dopo l'incidente in monopattino causato da una minicar. L'attore è ancora assistito in Terapia intensiva ma dovrebbe essere prossimo il trasferimento in altro reparto.

L'incidente lo scorso 5 ottobre

Iacopini è pian piano migliorato dopo la riduzione della sedazione finalizzata al risveglio dell'attore, che è stato vittima di una aggressione nel quartiere Monteverde la sera del 5 ottobre scorso. Iacopini ha subito due interventi neurochirurgici: la prognosi rimane ancora riservata. 

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