L'attore, vittima di una aggressione nel quartiere Monteverde la sera del 5 ottobre scorso, è ancora assistito in Terapia intensiva ma dovrebbe essere prossimo il trasferimento in altro reparto. Ha subito due interventi neurochirurgici: la prognosi rimane ancora riservata

L'attore Davide Iacopini ha ripreso conoscenza, è vigile e interagisce con i medici e la famiglia. Iacopini è ricoverato al San Camillo-Forlanini di Roma dopo l'incidente in monopattino causato da una minicar. L'attore è ancora assistito in Terapia intensiva ma dovrebbe essere prossimo il trasferimento in altro reparto.