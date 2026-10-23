Legge sul fine vita, quali regioni lo hanno introdotto e cosa prevede

Introduzione

L’Umbria ha approvato la legge sul suicidio medicalmente assistito diventando la quinta Regione italiana a disciplinare le procedure sanitarie. Dopo Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna e Veneto, anche la Regione umbra interviene su una materia al centro del dibattito politico e giuridico, in un quadro nazionale ancora privo di una legge organica.

I provvedimenti regionali puntano a definire le modalità di presentazione delle richieste, i tempi delle verifiche e il ruolo delle strutture sanitarie, nel rispetto dei criteri fissati dalla Corte costituzionale. Ecco quali Regioni sono intervenute, quali requisiti sono previsti e come si articola il percorso per i pazienti.