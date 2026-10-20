Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 ottobre: la rassegna stampa

Ci sono ancora le conseguenze degli scontri del fine settimana sulle prima pagine dei giornali in edicola. In primo piano i 500 nuovi soldati in arrivo per garantire la sicurezza in una Milano dove molti negozi sono rimasti chiusi per timore dei saccheggi. Al vaglio l'ipotesi di fermo preventivo e il divieto di aggregazione. Mattarella: analisi intelligente su violenze di soggetti inediti. Colloquio tra il Papa e Zelensky. Sugli sportivi il momento delicato della Juventus, col futuro in bilico di Luciano Spalletti
- C'è ancora l'eco degli scontri nel fine settimana sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Sul Corriere della Sera spazio ai 500 nuovi soldati in strada a Milano. Tra le ipotesi del governo anche il fermo preventivo e il divieto di aggregazione. Mattarella: violenza inaccettabile. In Francia, intanto, scatta il coprifuoco. Taglio alto per l'intervista a Volodymyr Zelensksy, che dice: "Anche l'Italia vittima della guerra ibrida di Putin"
- 'Legge speciale per minorenni' titola La Repubblica in apertura, presentando il decreto che estende agli under 18 il fermo preventivo, l'arresto differtito e aumenta le pene per il reato di devastazione. Mattarella invita a risposte ponderate: "Serve analisi intelligente su violenze di soggetti inediti". Fotonotizia per il blocco dei Tir che dilaga e svuota gli scaffali dei supermercati. Colloquio tra il Papa e Zelensky per la tregua a Oleshky
- Anche sulla Stampa in primo piano la Milano blindata, con l'imminente arrivo di 500 soldati. Stretta di Meloni sui minori, mentre chiudono i negozi del lusso per timore di nuovi saccheggi. Trump: le proteste in Italia colpa dell'immigrazione. 'Il mondo affama Gaza', si legge a centro pagina: tagli di Usa e altri Paesi occidentali al programma alimentare Onu. Stop agli aiuti per 500mila
- 'Milano chiude' è il titolo in apertura dell'edizione odierna del Messaggero. Saracinesche giù e vetrine svuotate in centro per paura dei saccheggi. Dal governo in arrivo altri 500 soldati. Dopo Putin il Papa chiama anche Zelensky, mentre l'Italia offre a Kiev due satelliti per la difesa
- Il futuro in bilico di Luciano Spalletti in primo piano sulla Gazzetta dello Sport. Bonus finiti per il tecnico toscano dopo l'avvio disastroso della Juventus. L'allenatore nervoso chiede un chiarimento a Bremer, mentre i tifosi invocano Conte. Stasera torna la Champions: in campo Roma e Napoli per un turno già decisivo
- La crisi bianconera al centro anche dell'apertura del Corriere dello Sport, dove si parla di una 'Juve ancora con Spalletti, ma servono risposte'. Il club fa scudo, confronto tra tecnico e squadra alla Continassa. Bremer si scusa: abbiamo perso tutti, nessuno escluso. Champions, Allegri cambia il Napoli: nella Roma riecco Malen
- 'Spalletti, obbligo di fiducia' titola in prima Tuttosport, spiegando come la Juventus abbia troppi motivi per andare avanti con l'allenatore toscano. Fino alla sosta sei partite per invertire la rotta, ma i tifosi sono furiosi con l'allenatore e invocano Conte
- Sul Giornale grande enfasi per quella che viene definita la 'stretta anti-maranza'. A Milano in arrivo 500 nuovi soldati con funzioni di polizia. Verso pene più severe e arresti differiti. Salvini: "Vogliono il morto". Solidarietà di Mattarella agli agenti
- Temi economici, come di consueto, sul Sole 24 Ore, dove si parla di 'flat tax a metò fino a 100mila euro'. Borse europee sotto pressione: Piazza Affari cede l'1,55%. Taglio alto per le misure del governo dopo gli scontri del weekend: esteso il fermo preventivo, a Milano 500 militari
- 'Arrivano i nostri' scrive Il Fatto Quotidiano, sottolineando l'immediato intervento del governo per incrementare i poteri d'arresto. Taglio alto per le accuse a Mussari nell'inadgine sulla morte di David Rossi: il teste, scrive Il Fatto, è un noto calunniatore
- La stretta del governo ovviamente in primo piano anche su Libero, secondo cui gli italiani chiederebbero linea dura in riferimento a quanto accaduto nel fine settimana. Nelle chat dei violenti la pianificazione degli scontri
- Le misure del governo, questa volta con taglio critico, in evidenza anche sul Manifesto, che parla di allargamento della 'risposta repressiva del governo'. Nuove leggi di emergenza, ma l'impiego dei militari e il fermo indiscriminato, si legge, non serviranno
- Stessa aperture di tutti gli altri quotidiani anche per Il Resto del Carlino, dove si pone l'accento anche sulla lunga scia di negozi chiusi dopo le razzie. La protesta dei Tir, intanto, si allarga. Blocchi e scaffali vuoti al Sud. Trump critia l'Italia, ma dietro il carovita ci sono le sue scelte