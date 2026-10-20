Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 ottobre: la rassegna stampa

Ci sono ancora le conseguenze degli scontri del fine settimana sulle prima pagine dei giornali in edicola. In primo piano i 500 nuovi soldati in arrivo per garantire la sicurezza in una Milano dove molti negozi sono rimasti chiusi per timore dei saccheggi. Al vaglio l'ipotesi di fermo preventivo e il divieto di aggregazione. Mattarella: analisi intelligente su violenze di soggetti inediti. Colloquio tra il Papa e Zelensky. Sugli sportivi il momento delicato della Juventus, col futuro in bilico di Luciano Spalletti