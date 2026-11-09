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Roberto Cervellati morto travolto da un monopattino: si cerca pirata della strada

Cronaca

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso. Al vaglio della polizia locale, che sta raccogliendo le testimonianze, le immagini delle telecamere di videosorveglianza

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Sono in corso le indagini della polizia locale, attraverso l'ascolto di testimoni e l'analisi delle telecamere di videosorveglianza, per risalire alla persona che, a bordo di un monopattino elettrico, venerdì 6 novembre ha investito e ucciso il fisico 92enne Roberto Cervellati e poi è fuggito senza prestare soccorso. 

L'incidente

Cervellati è morto sabato all'ospedale Gemelli di Roma dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto poco distante dalla sua abitazione, sulla ciclabile di viale Angelico, intorno alle 15.30 di venerdì. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso. 

Fisico e ricercatore dell’Enea, Cervellati era considerato una figura di primo piano nella storia delle spedizioni scientifiche italiane in Antartide. Aveva guidato la missione italiana nel continente polare e partecipato a sette spedizioni, anche come capo missione.

Approfondimento

Morto il fisico Roberto Cervellati travolto da un monopattino a Roma
Roberto Cervellati, il fisico 93enne, tra i primi protagonisti della ricerca in Antartide, morto all'ospedale Gemelli di Roma dopo essere stato travolto nei pressi della sua abitazione da un monopattino elettrico; il guidatore è poi fuggito senza prestare soccorso. www.adam.antarcticanz.govt.nz + ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA + NPK

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