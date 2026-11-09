La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso. Al vaglio della polizia locale, che sta raccogliendo le testimonianze, le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Sono in corso le indagini della polizia locale, attraverso l'ascolto di testimoni e l'analisi delle telecamere di videosorveglianza, per risalire alla persona che, a bordo di un monopattino elettrico, venerdì 6 novembre ha investito e ucciso il fisico 92enne Roberto Cervellati e poi è fuggito senza prestare soccorso.

L'incidente

Cervellati è morto sabato all'ospedale Gemelli di Roma dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto poco distante dalla sua abitazione, sulla ciclabile di viale Angelico, intorno alle 15.30 di venerdì. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Fisico e ricercatore dell’Enea, Cervellati era considerato una figura di primo piano nella storia delle spedizioni scientifiche italiane in Antartide. Aveva guidato la missione italiana nel continente polare e partecipato a sette spedizioni, anche come capo missione.