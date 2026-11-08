Cervellati, ex responsabile della missione italiana dell’Enea in Antartide, è deceduto al Gemelli dopo l’investimento su viale Angelico. Indagini in corso per identificare il conducente, fuggito senza prestare soccorso
Sono in corso le indagini della polizia locale, attraverso l'ascolto di testimoni e l'analisi delle telecamere di videosorveglianza, per risalire alla persona che, a bordo di un monopattino elettrico, ha investito venerdì scorso l'ex fisico Roberto Cervellati, 92 anni, sulla pista ciclabile in viale Angelico a Roma, uccidendolo.
L’incidente
L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 e sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Prati della polizia locale. Cervellati, fisico ed ex ricercatore dell'Enea, stato trasportato al Gemelli dove però è morto.
Approfondimento
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Chi era
Fisico e ricercatore dell’ENEA, Cervellati ha dedicato una parte importante della propria attività scientifica alle ricerche in Antartide, contribuendo alle missioni italiane nel continente e allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in un ambiente di straordinario interesse per la ricerca. Nel corso della sua carriera ha condiviso attività, esperienze e progetti con numerosi ricercatori dell’INGV, costruendo rapporti di collaborazione scientifica e umana che hanno accompagnato il lavoro di tanti colleghi.
L’Ingv ricorda il collega
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha espresso "profondo cordoglio per la scomparsa di Roberto Cervellati, fisico e ricercatore che nel corso della sua lunga attività scientifica ha collaborato con numerosi colleghi dell’INGV. La sua improvvisa scomparsa rappresenta una notizia dolorosa per quanti hanno avuto l’opportunità di conoscerlo e lavorare con lui. Il Presidente, la Direzione e tutta la comunità dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si uniscono al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi, ricordando con affetto e riconoscenza il suo contributo alla ricerca scientifica italiana".