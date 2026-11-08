Cervellati, ex responsabile della missione italiana dell’Enea in Antartide, è deceduto al Gemelli dopo l’investimento su viale Angelico. Indagini in corso per identificare il conducente, fuggito senza prestare soccorso ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sono in corso le indagini della polizia locale, attraverso l'ascolto di testimoni e l'analisi delle telecamere di videosorveglianza, per risalire alla persona che, a bordo di un monopattino elettrico, ha investito venerdì scorso l'ex fisico Roberto Cervellati, 92 anni, sulla pista ciclabile in viale Angelico a Roma, uccidendolo.

L’incidente L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 e sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Prati della polizia locale. Cervellati, fisico ed ex ricercatore dell'Enea, stato trasportato al Gemelli dove però è morto. Approfondimento Travolto sul monopattino, grave l'attore Davide Iacopini

Chi era Fisico e ricercatore dell’ENEA, Cervellati ha dedicato una parte importante della propria attività scientifica alle ricerche in Antartide, contribuendo alle missioni italiane nel continente e allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in un ambiente di straordinario interesse per la ricerca. Nel corso della sua carriera ha condiviso attività, esperienze e progetti con numerosi ricercatori dell’INGV, costruendo rapporti di collaborazione scientifica e umana che hanno accompagnato il lavoro di tanti colleghi.