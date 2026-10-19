Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi spazio al secondo giorno consecutivo di guerriglia urbana nel centro di Milano, con saccheggi e devastazioni a pochi passi dal Duomo da parte di gruppi di ragazzini incappucciati. La premier Meloni convoca una riunione per oggi e promette "nuovi strumenti" per arginare "chi semina il caos". In primo piano anche Elly Schlein, che dall’assemblea nazionale del Pd lancia la corsa a Palazzo Chigi “con o senza le primarie”
- In apertura “Teppisti a Milano, nuovi raid”, sul secondo giorno consecutivo di guerriglia urbana nel centro di Milano: “Scontri e saccheggi in centro. Meloni: vertice d’urgenza, strumenti contro chi semina caos”. Spazio anche a “Le convocazioni social, il mistero dell’hashtag” e “Stipendi dei magistrati, duello tra premier e Anm”. Sul fronte politico, “Governo, Schlein si candida ‘Con o senza le primarie’”. In taglio alto, spazio allo sport con “Il Milan vince ma rischia” e “Juve ko: adesso è crisi”.
- In apertura “La guerra dei ragazzini” sulle devastazioni e sui saccheggi nel centro di Milano per il secondo giorno consecutivo. Spazio all’intervista “Calabresi: Tragico errore confondere violenza e protesta” e alle opinioni “Cattivi maestri e rabbia diffusa” e “Non cambierò idea i giovani hanno ragione”. In primo piano anche “Schlein si candida a premier: ‘Con o senza le primarie’”. In spalla, il reportage “Tra i palestinesi di Masafer Yatta: ‘Vivere nelle grotte come fantasmi’”.
- La Stampa apre con “Un altro giorno di devastazioni”, sulla guerriglia urbana a Milano, con negozi saccheggiati e sassi contro la polizia. Spazio anche all’intervista a Cacciari: "I governi si sveglino, i giovani si sentono traditi” e “Macron: proviamo rabbia e vergogna i casseur pagheranno”. Spazio anche allo scontro tra governo e magistrati: “Aumento ai magistrati, Palazzo Chigi dice no”. In primo piano anche “Schlein avvisa Conte: Mi candido premier con o senza primarie”.
- In apertura “Inaccettabile”, sui nuovi scontri e saccheggi a Milano, dove sono stati fermati 200 manifestanti, l’80% dei quali minorenni. Sul fronte politico, “Corro con o senza primarie. La mossa di Schlein scuote il Pd”. Spazio anche a “Meloni: stop agli arretrati ai giudici. Vertice di governo sulla Manovra”. In alto, la vittoria della Lazio sulla Juventus con “Lazio padrona. “Vince in casa Juve dopo nove anni”.
- In apertura “Effetto inflazione. Così il carovita erode bonus fiscali e aiuti alle famiglie”, con un approfondimento sulle agevolazioni e sui sostegni legati all’Isee. In primo piano anche “Legali e psicologi, sette su dieci in flat tax”. Spazio a “Cybersicurezza e cloud, parte il nuovo voucher per l’innovazione” e “Stipendi dei presidi al top nella Ue ma i docenti sono ancora indietro”. In spalla, “Lavoratrici madri, domande da fine mese per l’aiuto da 720 euro all’anno” e “Immigrati, nel 2026 presentate 247mila istanze”.
- In apertura “Spalletti a picco”, “Lazio che festa”, dopo la sconfitta della Juventus per 3-0 contro la Lazio: “Juve fischiatissima (0-3), Gattuso sempre primo”, “I bianconeri travolti e già a -8 punti dalla vetta”. Spazio anche a “Milan da paura”, sulla vittoria dei rossoneri sull’Atalanta, arrivata dopo aver rischiato il pareggio. In spalla, “Chivu ribalta l’Europa!”, “Provvedi in porta Bonny è caldo”. Spazio anche a “Liberali e Paz magie del Como. Sparisce la Viola”.
- In apertura “Il sacco di Milano”, dedicato al secondo giorno di guerriglia, violenze e devastazioni nel capoluogo lombardo. Spazio anche a “Baby guerriglieri contro il governo. Ecco chi li guida”, “Sinistra complice: accuse agli agenti” e “Le reti, quelle connessioni tra Italia e Francia”. Sul fronte politico, “Il Pd lancia Schlein premier. Conte isolato”. In taglio basso, “Magistrati, Meloni blocca un miliardo”. In spalla: “La sfida di Bibi e lo spettro di un voto senza vincitori”.
- In apertura “Schlein ridiscute le primarie: Io la candidata, con o senza”, all’assemblea nazionale del Partito democratico. In taglio alto, spazio a “Milano, altri saccheggi. Rissa Sala-Piantedosi sulla polizia anti-cortei” e all’intervista a Javier Bardem “A Gaza un genocidio. I giovani protestano per i diritti degli altri”. Spazio anche alle proteste in Francia con “Macron vs i cortei e nessuna misura contro il caro-vita”. In primo piano anche “Trump è nei guai: il voto ispanico lo sta scaricando”.
- In apertura “Il sacco di Milano. Lite sulla sicurezza”, sugli scontri e sui saccheggi nel centro della città. Spazio al bilancio delle violenze con “Oltre 200 i fermati, l’80% sono minori. Anche dodicenni”. In primo piano anche “L’Angelus dopo il ricovero. Il Papa: Il peggio è passato”. Sul fronte politico, “Schlein si candida per palazzo Chigi” e “Lo stop ai giudici, Meloni: soldi in più a chi ne ha bisogno”. In spalla “Unesco, la lista è un patrimonio: ‘Sposta i turisti e genera indotto’”.
- In apertura “Isolare i violenti. Giustificarli è criminale”, sulla guerriglia a Milano. In spalla, “Ipocrisie e tabù della sinistra che cavalca le proteste sulla casa” e “L’idillio all’italiana di genitori e prof uniti nella lotta dei ragazzi”. Al centro della prima pagina, “La rimozione del Pd”, “Virata verso un nuovo soggetto politico più di sinistra e più "populista"? Schlein blinda sé stessa”. In taglio basso, “Il tetto del decreto bollette spiegato bene. Benefici rischiati”.
- In apertura “La candidata presidente sono io. Schlein si lancia per Palazzo Chigi”, dedicato alla corsa della segretaria del Pd, ‘con o senza primarie’. In primo piano anche “La doppia pressione che attanaglia la premier”, con un commento sulle proteste nelle città italiane. Spazio anche a “Trump al midterm con il timore degli evangelici”, con un richiamo agli attacchi ucraini su San Pietroburgo. Spazio anche a “Cittadini soli in un mondo privatizzato” e “Da ordine a radical chic. Parole per capire la destra”.
- Libero apre con “Delinquenti d’importazione”, dedicato ai disordini e ai saccheggi a Milano, con 200 persone fermate. Spazio anche a “Sicurezza, oggi il vertice. Salvini e la legge sui cortei: cauzione e regole di ingaggio” e “Da Ilaria Salis a Landini: ecco i cattivi maestri”. Sul fronte politico, “Elly ci crede: Mi candido premier” e “Meloni alle toghe. No aumenti. Loro: fuori i soldi”. In primo piano anche “Macron spalle al muro. Sottomessa agli islamici: adesso la Francia è indifesa”.
- In apertura “Milano, una domenica bestiale”, sulla seconda giornata di guerriglia, con scontri, saccheggi e 200 fermati. Spazio anche a “Veneto, raid delle baby gang. 70 identificati e 10 denunce”. Sul fronte politico, “Schlein: Io candidata con o senza le primarie” e “Gli stipendi dei magistrati: nuovo fronte Meloni-Anm”. In primo piano anche “Noi Comuni veneti penalizzati da Roma perché più virtuosi”. Spazio infine al ritorno del Papa a San Pietro con “Il ritorno del Papa: applausi, striscioni e 30mila in lacrime”.
- In apertura “Milano, guerriglia e saccheggi”, seguito da “Devastazioni inaccettabili”, dopo i nuovi scontri nel centro della città e gli oltre 200 fermati. Spazio anche all’analisi “La democrazia dei leader alla prova delle piazze”. Sul fronte politico, “Schlein in campo. Pronta a essere candidata premier” e “Meloni: stop ai maxi arretrati ai magistrati. Sulla Manovra vertice della maggioranza”. In taglio basso, “Leone ritrova piazza San Pietro. Ho sentito il vostro sostegno”.
- Il Corriere dello Sport apre con “Asfaltata”, sulla vittoria della Lazio per 3-0 sulla Juventus, con il richiamo “Lazio prima”, “Juve sparita: 0-3 e fischi. Gattuso mette Lucio nei guai”. Spazio al Milan con “Il Milan rischia grosso”, dopo la vittoria per 3-2 contro l’Atalanta. Sul fronte della Fiorentina, “Viola, nulla Di Bello”, dopo la sconfitta contro il Como. In taglio basso, “Lulli fino al 2031: la Roma lo blinda” e “Fiducia Napoli: avanti con Max”.
- In apertura “Né cuore né rispetto”, dedicato alla pesante sconfitta della Juventus per 3-0 contro la Lazio. “Gattuso, che lezione: è primo con l’Inter! Bianconeri umiliati: lo Stadium fischia”. Sul fronte rossonero, “Il brivido del Diavolo”, sulla vittoria del Milan per 3-2 contro l’Atalanta. In taglio basso, “Vlasic ala per volare”, in vista della sfida del Torino a Parma. Spazio all’intervista a Federica Brignone “Faccio cose impensabili ma non è una vita da film”.