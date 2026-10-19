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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 ottobre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi spazio al secondo giorno consecutivo di guerriglia urbana nel centro di Milano, con saccheggi e devastazioni a pochi passi dal Duomo da parte di gruppi di ragazzini incappucciati. La premier Meloni convoca una riunione per oggi e promette "nuovi strumenti" per arginare "chi semina il caos". In primo piano anche Elly Schlein, che dall’assemblea nazionale del Pd lancia la corsa a Palazzo Chigi “con o senza le primarie”

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