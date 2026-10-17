Un uomo di 36 anni, originario del Bangladesh, è stato trovato morto lungo via Melfi di Sotto, a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Secondo le prime ipotesi, il trentaseienne sarebbe stato investito da un'auto il cui conducente si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso. La vittima, un bracciante agricolo residente nella zona, stava tornando a casa in bicicletta dopo una giornata di lavoro nei campi.

Indagini in corso

Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, impegnati a ricostruire la dinamica dell'incidente e a individuare il veicolo coinvolto. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo. La vittima non ha familiari in Italia e il comune si farà carico di tutte le spese necessarie. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte e verificare l'ipotesi dell'investimento da parte di un'auto pirata.