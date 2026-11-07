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Meteo, piogge su gran parte d'Italia: scendono temperature e neve sulle Alpi

Cronaca
©Ansa

Introduzione

Oggi i fenomeni tenderanno a concentrarsi sul versante adriatico tra Marche e Abruzzo e in forma intermittente tra Campania, Puglia e Calabria. A partire da domani i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi salvo residue deboli piogge su Salento e Calabria ionica

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Quello che devi sapere

Tempo instabile

Anche il secondo weekend di novembre inizia con condizioni meteo instabili a causa di una piccola goccia fredda in movimento proprio sull'Italia. Attesi ancora fenomeni al Nord e poi sulle regioni del Centro-Sud, specie settori Adriatici. Temperature che saranno in generale calo ovunque ma su valori comunque in linea o poco al di sotto delle medie del periodo. 

1/7

Piccolo promontorio anticiclonico

Tempo in miglioramento tra Domenica e l'inizio della prossima settimana per un piccolo e veloce promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale. Gli Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo italiano per la prossima settimana mostrano ancora un flusso umido che interessa soprattutto il Nord e parte del Centro con nuvolosità e piogge sparse. Entro metà novembre possibile arrivo di una perturbazione atlantica più organizzata e intensa.

2/7
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Perturbazione in transito verso i Balcani

Giornata contraddistinta da precipitazioni che interesseranno maggiormente il Centro-Sud adriatico, risulteranno irregolari sui settori tirrenici e al Nord; su questi settori avremo un cielo molto nuvoloso o anche coperto. I venti soffieranno debolmente dai settori settentrionali, mari generalmente mossi. Temperature invariate.  

3/7

Pressione in modesto aumento

La giornata di domani sarà contrassegnata da un tempo in prevalenza asciutto, ma con un cielo molto nuvoloso o localmente coperto. Le ultime precipitazioni potrebbero interessare la Puglia meridionale tra il mattino e il pomeriggio. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse, i mari saranno calmi. Temperature massime in aumento al Centro-Sud. 

4/7
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Neve sulle Alpi

 Precipitazioni diffuse, temporali, neve sull'arco alpino centro-occidentale oltre i 1500 metri e un calo termico fino a 4°C rispetto ai giorni scorsi. Sono queste, in sintesi, le previsioni secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. I fenomeni interesseranno inizialmente il Nord-Ovest con picchi locali su Liguria e Piemonte, per poi estendersi rapidamente su Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Puglia. I venti, dapprima da Scirocco, ruoteranno a Maestrale, con raffiche stimate tra 45 e 60 km/h sui bacini occidentali e meridionali. 

5/7

Previsioni per oggi

Al Nord: deboli precipitazioni residue sull'Emilia-Romagna ; ampie schiarite altrove. Al Centro: instabilità sul comparto adriatico tra Marche e Abruzzo; deboli piovaschi isolati tra Umbria e interno laziale. Sud e Isole: rovesci intermittenti tra Campania, Basilicata, Puglia e Calabria; schiarite sulle Isole Maggiori; ventilazione di Maestrale con raffiche fino a 40-50 km/h. 

6/7
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Previsioni per domani

Al Nord: prevalenza di tempo asciutto; locali nebbie su basse pianure. Al Centro: poco o parzialmente nuvoloso lungo il versante adriatico; addensamenti più consistenti sulla fascia tirrenica. Sud e Isole: piogge su Puglia e Calabria; asciutto altrove.

7/7
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