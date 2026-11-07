Precipitazioni diffuse, temporali, neve sull'arco alpino centro-occidentale oltre i 1500 metri e un calo termico fino a 4°C rispetto ai giorni scorsi. Sono queste, in sintesi, le previsioni secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. I fenomeni interesseranno inizialmente il Nord-Ovest con picchi locali su Liguria e Piemonte, per poi estendersi rapidamente su Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Puglia. I venti, dapprima da Scirocco, ruoteranno a Maestrale, con raffiche stimate tra 45 e 60 km/h sui bacini occidentali e meridionali.