Introduzione
Oggi i fenomeni tenderanno a concentrarsi sul versante adriatico tra Marche e Abruzzo e in forma intermittente tra Campania, Puglia e Calabria. A partire da domani i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi salvo residue deboli piogge su Salento e Calabria ionica
Quello che devi sapere
Tempo instabile
Anche il secondo weekend di novembre inizia con condizioni meteo instabili a causa di una piccola goccia fredda in movimento proprio sull'Italia. Attesi ancora fenomeni al Nord e poi sulle regioni del Centro-Sud, specie settori Adriatici. Temperature che saranno in generale calo ovunque ma su valori comunque in linea o poco al di sotto delle medie del periodo.
Piccolo promontorio anticiclonico
Tempo in miglioramento tra Domenica e l'inizio della prossima settimana per un piccolo e veloce promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale. Gli Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo italiano per la prossima settimana mostrano ancora un flusso umido che interessa soprattutto il Nord e parte del Centro con nuvolosità e piogge sparse. Entro metà novembre possibile arrivo di una perturbazione atlantica più organizzata e intensa.
Perturbazione in transito verso i Balcani
Giornata contraddistinta da precipitazioni che interesseranno maggiormente il Centro-Sud adriatico, risulteranno irregolari sui settori tirrenici e al Nord; su questi settori avremo un cielo molto nuvoloso o anche coperto. I venti soffieranno debolmente dai settori settentrionali, mari generalmente mossi. Temperature invariate.
Pressione in modesto aumento
La giornata di domani sarà contrassegnata da un tempo in prevalenza asciutto, ma con un cielo molto nuvoloso o localmente coperto. Le ultime precipitazioni potrebbero interessare la Puglia meridionale tra il mattino e il pomeriggio. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse, i mari saranno calmi. Temperature massime in aumento al Centro-Sud.
Neve sulle Alpi
Precipitazioni diffuse, temporali, neve sull'arco alpino centro-occidentale oltre i 1500 metri e un calo termico fino a 4°C rispetto ai giorni scorsi. Sono queste, in sintesi, le previsioni secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. I fenomeni interesseranno inizialmente il Nord-Ovest con picchi locali su Liguria e Piemonte, per poi estendersi rapidamente su Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Puglia. I venti, dapprima da Scirocco, ruoteranno a Maestrale, con raffiche stimate tra 45 e 60 km/h sui bacini occidentali e meridionali.
Previsioni per oggi
Al Nord: deboli precipitazioni residue sull'Emilia-Romagna ; ampie schiarite altrove. Al Centro: instabilità sul comparto adriatico tra Marche e Abruzzo; deboli piovaschi isolati tra Umbria e interno laziale. Sud e Isole: rovesci intermittenti tra Campania, Basilicata, Puglia e Calabria; schiarite sulle Isole Maggiori; ventilazione di Maestrale con raffiche fino a 40-50 km/h.
Previsioni per domani
Al Nord: prevalenza di tempo asciutto; locali nebbie su basse pianure. Al Centro: poco o parzialmente nuvoloso lungo il versante adriatico; addensamenti più consistenti sulla fascia tirrenica. Sud e Isole: piogge su Puglia e Calabria; asciutto altrove.