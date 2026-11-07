Vicenza, accoltella la compagna e le frattura il cranio: arrestato

La notizia, anticipata dai quotidiani del gruppo Nem, è stata confermata dalla questura di Vicenza in una nota. La donna, che ha riportato ferite permanenti al volto e una frattura dell'osso temporale, è in prognosi riservata, mentre l'uomo è stato rintracciato il giorno dopo a Castelfranco Veneto

Ha tentato di accoltellare la compagna a Vicenza, ma è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. L'uomo è un 35enne, fermato dagli agenti per il tentato omicidio della compagna, accoltellata al culmine di una lite alla periferia della città nella notte del 4 novembre. La notizia, anticipata dai quotidiani del gruppo Nem, è stata confermata dalla questura di Vicenza in una nota. La donna, che ha riportato ferite permanenti al volto e una frattura dell'osso temporale, è in prognosi riservata, mentre l'uomo è stato rintracciato il giorno dopo a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dove aveva trovato ospitalità da un conoscente.