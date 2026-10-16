Le indagini sul duplice omicidio



Le indagini sono affidate alla Polizia e coordinate dalla Procura di Modena. Sul posto il dirigente della squadra mobile Mario Paternoster e il pm di turno, il sostituto procuratore Marco Niccolini. Per i delicati rilievi sta operando la Polizia scientifica. Quando poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti una scena drammatica e macabra. La piccola via dove affaccia l'abitazione delle vittime è stata subito transennata per impedire l'accesso a persone non autorizzate. La sindaca Letizia Budri, allertata, è in contatto con le forze dell'ordine, in attesa di sviluppi e di aggiornamenti. L'unico elemento noto, dalle prime indiscrezioni sul posto, è che i corpi degli anziani coniugi avevano ferite molto profonde al capo. Tanto da far dire che erano decapitati. Cosa sia accaduto all'interno dell'abitazione della famiglia, e soprattutto perché, è al vaglio delle forze dell'ordine.



