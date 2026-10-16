Il figlio dei coniugi di 80 e 70 anni trovati decapitati, è sotto interrogatorio come sospettato numero uno del duplice omicidio. La cittadinanza è sconvolta per la tragedia. La sindaca di Mirandola: " È necessario attendere che siano le autorità competenti a fare piena luce sull'accaduto"
Il figlio dei due anziani coniugi morti a Mirandola (Modena), trovati decapitati, sarebbe stato interrogato dagli inquirenti come sospettato per il duplice omicidio. E' ancora in corso il sopralluogo nella casa di via Imperiale, in una zona di campagna, dove sono stati trovati i cadaveri dei due. 80 e 70 anni.
Le indagini sul duplice omicidio
Le indagini sono affidate alla Polizia e coordinate dalla Procura di Modena. Sul posto il dirigente della squadra mobile Mario Paternoster e il pm di turno, il sostituto procuratore Marco Niccolini. Per i delicati rilievi sta operando la Polizia scientifica. Quando poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti una scena drammatica e macabra. La piccola via dove affaccia l'abitazione delle vittime è stata subito transennata per impedire l'accesso a persone non autorizzate. La sindaca Letizia Budri, allertata, è in contatto con le forze dell'ordine, in attesa di sviluppi e di aggiornamenti. L'unico elemento noto, dalle prime indiscrezioni sul posto, è che i corpi degli anziani coniugi avevano ferite molto profonde al capo. Tanto da far dire che erano decapitati. Cosa sia accaduto all'interno dell'abitazione della famiglia, e soprattutto perché, è al vaglio delle forze dell'ordine.
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La sindaca: “Colpiti da una tragedia che ci lascia sgomenti”
"La nostra comunità è stata colpita da una tragedia che ci scuote profondamente e ci lascia sgomenti. In questo momento di grande dolore, è fondamentale esprimere vicinanza e rispetto, evitando ogni ricostruzione prematura". Così la sindaca di Mirandola, Letizia Budri, dopo il ritrovamento in una casa di via Imperiale di due coniugi uccisi. "È necessario attendere che siano le autorità competenti a fare piena luce sull'accaduto, nel rispetto delle persone coinvolte e del lavoro di chi sta conducendo le indagini", aggiunge la prima cittadina.