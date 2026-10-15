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Marito e moglie trovati morti nel Modenese con i corpi decapitati. Si indaga per omicidio

Cronaca
©Ansa

La coppia di anziani è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Mirandola. Sul posto si sono recati carabinieri, polizia e operatori del 118

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Due anziani coniugi, un uomo di 80 anni e una donna di 70, sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. I due sarebbero stati entrambi decapitati. L'ipotesi seguita dagli inquirenti è quella di un duplice omicidio. Il figlio della coppia sarebbe stato già sentito dai poliziotti. 

Sul posto, in serata, si sono recati carabinieri, polizia e operatori del 118. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine avvertendo della presenza dei due cadaveri nell'abitazione. 

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