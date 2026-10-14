Introduzione

La riforma della Polizia locale è pronta a diventare realtà: ieri infatti l’aula del Senato ha approvato in via definitiva la delega al governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia locale. Il provvedimento era già approvato alla Camera, e diventa dunque legge: in base a quanto previsto il governo è adesso delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi sulla questione. Sono molte le novità in arrivo, dalle funzioni degli agenti all’accesso alle banche dati fino all’uso delle bodycam.