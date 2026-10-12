Due rapinatori hanno messo a segno un colpo ben pianificato alle poste di via Caffaro, in zona Garbatella. I due sono entrati attraverso un foro creato in una parete posteriore e hanno atteso l'arrivo dei dipendenti per farsi aprire le casse. Nessun ferito. Indagano i carabinieri

Maschere di Halloween sulla faccia e pistole in mano. Due uomini sono entrati così, intorno alle 9 di questa mattina, in un ufficio postale in zona Garbatella a Roma. I due hanno messo a segno una maxi rapina, portando via un bottino di circa centomila euro. Dopo essere entrati all'interno delle poste di via Caffaro attraverso un foro creato in una parete posteriore, come ricostruito dagli investigatori, i rapinatori hanno atteso l'arrivo della direttrice e dei dipendenti. Li hanno quindi minacciati e si sono fatti aprire le casse prima di darsi alla fuga. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella e della Compagnia di Roma Eur che indagano. In corso anche i rilievi tecnico scientifici.

Indagini in corso

La rapina è avvenuta al mattino presto, quando ancora non c’erano clienti nell’ufficio postale ma solo i dipendenti appena arrivati per l’apertura. Sono stati loro stessi a chiamare il 112 quando i rapinatori si sono dati alla fuga. I due non sono ancora stati individuati e riuscire a rintracciarli potrebbe essere arduo dato che hanno agito a volto coperto. Gli investigatori stanno ascoltando i dipendenti alla ricerca di dettagli utili per l’identificazione dei malviventi. Al vaglio anche le telecamere della stessa posta e della zona circostante. Il modo in cui i due rapinatori hanno agito, praticando un foro di circa 40 cm sul retro del locale, fa pensare che avessero pianificato il colpo con attenzione, forse facendo anche dei sopralluoghi sul posto.