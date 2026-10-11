Dei rapinatori incappucciati sono entrati in azione, riuscendo a impossessarsi della refurtiva e a fuggire. Durante il colpo, il 74enne gioielliere sarebbe stato colpito ripetutamente alla testa con una pistola. Non è chiaro se si trattasse di un'arma vera o di una replica giocattolo. Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica della rapina e individuare i responsabili ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È caccia ai malviventi, autori di una rapina ieri sera in una gioielleria ad Avenza, frazione di Carrara. Il titolare, Giovanni Buoncristiani, 74 anni, è stato aggredito da tre individui incappucciati, che lo hanno colpito alla testa con una spranga prima di infrangere le vetrine interne del negozio e impossessarsi di diversi gioielli.

La rapina Secondo una prima ricostruzione, uno dei malviventi avrebbe suonato alla porta dell’esercizio commerciale, fingendosi una donna anziana. Quando il proprietario ha aperto, gli altri due complici sarebbero intervenuti, facendo irruzione nel locale e aggredendo il settantaquattrenne, che in quel momento si trovava da solo. I rapinatori si sono dati alla fuga. Il valore della refurtiva è ancora in fase di quantificazione. Il titolare, rimasto ferito durante l’aggressione, è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Carrara, allertati da alcuni residenti della zona. Approfondimento Napoli, speronano carabinieri e ne feriscono uno: due arresti

L’aggressione è proseguita fuori l'attività commerciale I rapinatori avrebbero preso di mira un uomo che si trovava poco distante, con il telefono in mano. Forse temendo di essere ripresi durante la fuga, o che l'uomo potesse chiamare le forze dell'ordine, si sarebbero avvicinati al passante, puntandogli la pistola addosso per intimidirlo, prima di dileguarsi con il bottino. L'episodio ha suscitato paura e apprensione tra commercianti, clienti e passanti presenti nella zona.