Napoli, speronano carabinieri e ne feriscono uno: due arresti

In cinque in un’auto, non si sono fermati all'alt dei militari: il guidatore ha accelerato e colpito in pieno la fiancata destra della gazzella. In due sono stati immediatamente bloccati, gli altri tre complici sono attivamente ricercati

In cinque in auto, alcuni indossavano le mascherine, non si sono fermati all'alt e hanno speronato una gazzella dei carabinieri. È accaduto nella serata di ieri a Torre Annunziata (Napoli). Intorno alle 19, una pattuglia della sezione radiomobile di Torre Annunziata si è imbattuta in una Seat occupata da 5 uomini. Alcuni indossavano una mascherina chirurgica, cosa che ha insospettito i militari che hanno imposto l'alt. Il guidatore, però, ha accelerato e colpito in pieno la fiancata destra della gazzella. Ferito lievemente il capo equipaggio.