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Napoli, speronano carabinieri e ne feriscono uno: due arresti

Cronaca
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In cinque in un’auto, non si sono fermati all'alt dei militari: il guidatore ha accelerato e colpito in pieno la fiancata destra della gazzella. In due sono stati immediatamente bloccati, gli altri tre complici sono attivamente ricercati

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In cinque in auto, alcuni indossavano le mascherine, non si sono fermati all'alt e hanno speronato una gazzella dei carabinieri. È accaduto nella serata di ieri a Torre Annunziata (Napoli). Intorno alle 19, una pattuglia della sezione radiomobile di Torre Annunziata si è imbattuta in una Seat occupata da 5 uomini. Alcuni indossavano una mascherina chirurgica, cosa che ha insospettito i militari che hanno imposto l'alt. Il guidatore, però, ha accelerato e colpito in pieno la fiancata destra della gazzella. Ferito lievemente il capo equipaggio.

 Un carabiniere ferito lievemente: due arresti

I 5 hanno tentato la fuga a piedi. In 2 sono stati immediatamente bloccati, gli altri 3 complici sono attivamente ricercati. Nella loro auto attrezzi per lo scasso e alcune radio portatili. In manette sono finiti un 25enne di Aversa (Caserta) e un 32enne di Casoria. Sono ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio per i reati di fuga pericolosa, lesioni, danneggiamento e possesso di arnesi da scasso.

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