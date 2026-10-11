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Napoli, donna incinta dimessa torna in ospedale e muore con la figlia: aperta inchiesta

Cronaca
©Ansa

La donna di 33 anni incinta al settimo mese e la sua bambina sono decedute nella giornata di ieri presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). La paziente era stata dimessa poche ore prima dopo un primo ricovero per un malore, accusato nella notte tra venerdì e sabato

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Una donna di 33 anni muore al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo. La tragedia si è consumata nel giro di poche ore, come riferiscono Il Mattino e Repubblica Napoli. A perdere la vita Greta Astarita, 33enne residente a Piano di Sorrento e già madre di un bambino. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta.

La 33enne dopo un malore era stata dimessa

La donna era al settimo mese di gravidanza, quando ha accusato dolori lancinanti all'inguine, tali da convincere i familiari a portarla al San Leonardo di Castellammare di Stabia per un controllo nella giornata di venerdì. Qui, i medici che l'hanno visitata l'avrebbero sottoposta ad una serie di accertamenti prima di giudicare le sue condizioni tali da non richiederne il ricovero. A questo punto la 33enne sarebbe tornata a casa ma, poco dopo, sempre da ciò che è emerso, si sarebbero ripresentati i dolori, tanto forti che Greta Astarita sarebbe arrivata a perdere i sensi. 

Il ricovero e poi la morte

Da qui il trasporto d'urgenza, nuovamente al San Leonardo dove però, in poco tempo, la situazione sarebbe precipitata: da quanto hanno raccontato i familiari agli agenti del commissariato di polizia (presso il quale hanno sporto denuncia e che ora si occupa del caso), prima i medici avrebbero comunicato della morte della piccola che la donna portava in grembo e poi, nel pomeriggio di ieri e dopo un ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Castellammare di Stabia, il decesso della 33enne. Sarà ora l'indagine aperta a seguito dell'esposto a chiarire quanto effettivamente accaduto e se si sarebbe potuto evitare la tragedia. 

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