La donna di 33 anni incinta al settimo mese e la sua bambina sono decedute nella giornata di ieri presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). La paziente era stata dimessa poche ore prima dopo un primo ricovero per un malore, accusato nella notte tra venerdì e sabato ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una donna di 33 anni muore al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo. La tragedia si è consumata nel giro di poche ore, come riferiscono Il Mattino e Repubblica Napoli. A perdere la vita Greta Astarita, 33enne residente a Piano di Sorrento e già madre di un bambino. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta.

La 33enne dopo un malore era stata dimessa La donna era al settimo mese di gravidanza, quando ha accusato dolori lancinanti all'inguine, tali da convincere i familiari a portarla al San Leonardo di Castellammare di Stabia per un controllo nella giornata di venerdì. Qui, i medici che l'hanno visitata l'avrebbero sottoposta ad una serie di accertamenti prima di giudicare le sue condizioni tali da non richiederne il ricovero. A questo punto la 33enne sarebbe tornata a casa ma, poco dopo, sempre da ciò che è emerso, si sarebbero ripresentati i dolori, tanto forti che Greta Astarita sarebbe arrivata a perdere i sensi.