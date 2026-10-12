Meteo, allerta vento forte al Centro Sud. In arrivo anticiclone

Introduzione

Nelle prossime ore l'Italia registrerà un'ondata di forti raffiche di vento, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, che ha portato piogge e i rovesci su alcune zone, nella giornata di domani 13 ottobre si assisterà a un deciso rinforzo dei venti a causa di un vortice verso il settore sud-orientale del Mediterraneo, che aprirà poi una nuova fase più stabile. Nei prossimi giorni sono previste condizioni di bel tempo con sole e temperature in ascesa. Ecco le previsioni.