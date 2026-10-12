Meteo, allerta vento forte al Centro Sud. In arrivo anticiclone

Meteo, allerta vento forte martedì al Centro Sud: ottobrata in arrivo con anticicloneCronaca
Introduzione
Nelle prossime ore l'Italia registrerà un'ondata di forti raffiche di vento, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, che ha portato piogge e i rovesci su alcune zone, nella giornata di domani 13 ottobre si assisterà a un deciso rinforzo dei venti a causa di un vortice verso il settore sud-orientale del Mediterraneo, che aprirà poi una nuova fase più stabile. Nei prossimi giorni sono previste condizioni di bel tempo con sole e temperature in ascesa. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
Domani forti raffiche di vento
Si attendono domani forti raffiche di vento che potranno facilmente superare la soglia dei 50 km/h su diverse regioni centro-meridionali. Si tratta di Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e sui i settori settentrionali e orientali della Sicilia. Sul Salento, in particolare, sono attesi picchi di vento anche superiori ai 60 km/h. Su questi litorali non si escludono locali mareggiate, provocate dal moto ondoso in progressivo aumento sulle coste maggiormente esposte. L'instabilità è destinata a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando poi spazio a schiarite sempre più ampie.
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Miglioramenti da mercoledì 14
La fase ventosa e un po' più fresca sarà però temporanea. A partire da mercoledì 14 ottobre, lo scenario meteorologico cambierà grazie all'avanzata progressiva di un campo di alta pressione di matrice oceanica. Grazie a un anticiclone, si assisterà a una maggiore stabilità atmosferica con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese e un graduale aumento delle temperature.
In arrivo sole e temperature in aumento
Da mercoledì 14 e almeno fino a venerdì 16 ottobre, su tutto il Paese tornerà a splendere il sole, mentre le temperature massime registreranno un generale aumento, che sarà più evidente al Centro-Nord. In queste regioni, si potranno raggiungere valori superiori alle medie del periodo: fino a 25°C sulle aree centrali. Il clima risulterà quindi piacevole durante il giorno, mentre nelle ore notturne e al mattino presto l’aria resterà nettamente più fresca.
Le previsioni del prossimo weekend
A cavallo del prossimo weekend, potrebbe comparire un indebolimento di questo nucleo anticiclonico, ma lo scenario resta ancora incerto. Secondo le previsioni, si prevede infatti una probabile perdita di forza del promontorio anticiclonico, ma per maggiori certezze sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti.
Le previsioni di domani, 13 ottobre
- Nord: Tempo decisamente stabile, con nubi al mattino soprattutto sulle pianure del Nordovest e addensamenti nuvolosi. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà a diradarsi con cieli sereni o al più poco nuvolosi dappertutto. Temperature massime attese tra i 19-20°C in tante città e i 25°C ad Aosta.
- Centro e Sardegna: Al mattino, bel tempo prevalente su tutti i settori, con maggiore nuvolosità sui rilievi ma senza precipitazioni. Nel corso delle ore pomeridiane, tempo sempre stabile con cielo sereno sulle regioni tirreniche e più nubi invece sul versante adriatico. Valori massimi compresi tra i 15°C a Campobasso e i 22-23°C a Firenze e Roma.
- Sud e Sicilia: Al mattino previste piogge sulla Puglia e sulla Calabria, con rischio di temporali sul Nord della Sicilia e sulla provincia di Reggio Calabria. Ampio soleggiamento altrove. Nel corso del pomeriggio previsti miglioramenti ovunque, con forti venti. Massime attese tra i 14°C a Potenza e i 22°C a Napoli e Palermo.
Le previsioni di mercoledì 14 ottobre
- Nord: La giornata sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di bel tempo, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Venti deboli e clima mite, con valori massimi attesi sui 20-23°C su tante città, fino a 26°C ad Aosta.
- Centro e Sardegna: Atmosfera stabile su tutte le regioni. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Temperature massime compresi tra i 16°C a Campobasso e i 24°C a Roma e Firenze.
- Sud e Sicilia: Alta pressione con venti forti da nord. La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, con cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso. Valori massimi attesi tra i 15°C a Potenza e i 22-23°C a Napoli e Palermo.