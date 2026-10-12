Ex Ilva, da Genova a Taranto la mobilitazione attraversa le piazze

A Genova, la sindaca Silvia Salis ha contestato la prospettiva di fermare gli impianti dal 15 novembre. "Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti: lo stabilimento funziona, i lavoratori - ha ribadito - vogliono solo lavorare e il mercato richiede i prodotti realizzati a Genova". Sulla stessa linea il presidente ligure Marco Bucci, che ha proposto di acquistare coils e bramme sul mercato estero per non fermare gli impianti.

In giornata, però, quando il corteo è arrivato sotto alla Prefettura, ha trovato gli accessi sbarrati dai blindati del Reparto Mobile. I lavoratori, allora, hanno rifiutato l'incontro con il prefetto e hanno montato le tende direttamente sull'asfalto.

Le tende in Largo Lanfranco, a pochi metri dalla prefettura di Genova - ©Ansa