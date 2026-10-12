Orio al Serio, confiscati beni di lusso per 27mila euro a donna

Durante il controllo alla dogana dell’aeroporto di Orio al Serio, una cittadina di origine cinese, residente a Milano e in arrivo da Oslo, è stata fermata dagli agenti della Guardia di finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane mentre tentava di introdurre nel territorio nazionale beni di lusso del valore di oltre 27mila euro senza aver presentato prima la prevista dichiarazione doganale. All'interno delle sue due valigie, sono stati rinvenuti dieci beni di lusso di una nota casa di moda francese, acquistati presso la relativa boutique di Oslo, al prezzo di oltre 300mila corone norvegesi. La merce - tra cui abbigliamento, scarpe, gioielli e borse - era ancora imballata e riposta all’interno delle confezioni di acquisto e, secondo quanto dichiarato dalla passeggera, sarebbe stata acquistata con i risparmi di anni di lavoro.