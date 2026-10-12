Orio al Serio, confiscati beni di lusso per 27mila euro a donna

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Orio al Serio, confiscati beni di lusso per 27mila euro a una donna di ritorno da Oslo

Cronaca

All'interno delle sue due valigie sono stati rinvenuti dieci beni di lusso di una nota casa di moda francese, privi della prevista dichiarazione doganale, acquistati presso la relativa boutique di Oslo al prezzo di oltre 300mila corone norvegesi

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Durante il controllo alla dogana dell’aeroporto di Orio al Serio, una cittadina di origine cinese, residente a Milano e in arrivo da Oslo, è stata fermata dagli agenti della Guardia di finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane mentre tentava di introdurre nel territorio nazionale beni di lusso del valore di oltre 27mila euro senza aver presentato prima la prevista dichiarazione doganale. All'interno delle sue due valigie, sono stati rinvenuti dieci beni di lusso di una nota casa di moda francese, acquistati presso la relativa boutique di Oslo, al prezzo di oltre 300mila corone norvegesi. La merce - tra cui abbigliamento, scarpe, gioielli e borse - era ancora imballata e riposta all’interno delle confezioni di acquisto e, secondo quanto dichiarato dalla passeggera, sarebbe stata acquistata con i risparmi di anni di lavoro. 

Il pagamento dei diritti doganali e la sanzione di 1.200 euro

Secondo quanto emerso la donna, imprenditrice nel settore delle pulizie, era partita solo due giorni prima dall’aeroporto di Orio al Serio per la Norvegia, appositamente per dedicarsi allo shopping di lusso. Dall’analisi dei documenti commerciali rinvenuti, i finanzieri della Compagnia di Orio al Serio e i funzionari doganali hanno ricostruito il valore dei capi di lusso, pari a 27.558 euro, importati in contrabbando in Italia, con una conseguente evasione di Iva e di dazi doganali per oltre 6.400 euro. Secondo la normativa vigente, l’obbligo di dichiarare i beni di lusso in dogana scatta quando si fa rientro in Italia o in un altro Paese dell’Unione Europea provenendo da un Paese Terzo e il valore dei beni introdotti alla frontiera supera la franchigia dei 430 euro. Accertata la condotta di contrabbando per omessa dichiarazione sotto la soglia di rilevanza penale, i beni di lusso sono stati sequestrati e alla viaggiatrice è stato imposto il pagamento dei diritti doganali e inflitta una sanzione amministrativa per oltre 1.200 euro.

Approfondimento

Guasto tecnico a Orio al Serio, ritardi per voli in partenza e arrivo

Cronaca: Ultime notizie

Bari, bambina morta a 18 mesi per infezione: al via nuove indagini

Cronaca

La gip ha accolto l'opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura di Bari sul caso...

Incidente a Rosolina, van finisce fuori strada: sette feriti

Cronaca

Uno di loro, in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso, mentre gli...

Meteo, allerta vento forte al Centro Sud. In arrivo anticiclone

Cronaca

Nelle prossime ore l'Italia registrerà un'ondata di forti raffiche di vento, soprattutto nelle...

Delitto di Garlasco, cosa sappiamo dell’ex capitano dei Ris Marino

Cronaca

Nel 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa nella villetta di via Giovanni Pascoli, Alberto Marino...

Orio al Serio, confiscati beni di lusso per 27mila euro a donna

Cronaca

All'interno delle sue due valigie sono stati rinvenuti dieci beni di lusso di una nota casa di...

Cronaca: i più letti