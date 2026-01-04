Guasto tecnico a Orio al Serio, ritardi per voli in partenza e arrivo

Il problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale si è verificato intorno alle 18 di sabato 3 gennaio, provocando fin da subito ritardi e cancellazioni. Il guasto è stato riparato verso mezzanotte ma i disagi si sono ripercossi anche nella giornata odierna, con ritardi ancora su 20 voli in partenza e 30 in arrivo. Anche la squadra della Roma, reduce dalla partita con l'Atalanta di ieri a Bergamo, è rimasta bloccata e ha dovuto cambiare scalo partendo da Linate ascolta articolo

Ancora disagi per i passeggeri che devono partire o arrivare all’aeroporto di Orio al Serio. Un guasto tecnico registrato nel pomeriggio di ieri, 3 gennaio, ha avuto ripercussioni anche sulla programmazione della scorsa notte provocando decine di voli cancellati o riprogrammati e si sta protraendo anche nella giornata odierna.Sono al momento una ventina i voli ancora in ritardo per quanto riguarda i decolli (la maggior parte operati dalla compagnia Ryanair) e oltre trenta quelli in ritardo (alcuni anche da ieri sera) in arrivo allo scalo bergamasco.

Problemi anche causa nebbia Ad aggravare la situazione già caotica a causa del guasto tecnico, ieri sera si era aggiunta anche la nebbia. Oggi al contrario nella zona dell'aeroporto di Orio al Serio splende il sole e i ritardi sono solo strascichi dei danni tecnici di ieri. Come hanno spiegato da Sacbo, il problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale è stato "risolto intorno alla mezzanotte".

Possibili rimborsi I passeggeri coinvolti in queste ore nei disagi all'aeroporto di Bergamo hanno diritto a rimborsi ed assistenza, come previsto dal Regolamento Ce 261/2004. Lo ricorda la società specializzata in trasporto aereo RimborsoAlVolo. "Anche in circostanze eccezionali come quella registrata a partire da ieri, se il volo viene cancellato o subisce un ritardo prolungato, la compagnia aerea ha l'obbligo di garantire assistenza ai passeggeri sotto forma di pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, sistemazione in albergo, trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa. Per tutti i passeggeri che hanno dovuto pagare di propria tasca i pasti, le bevande, i taxi o gli hotel, la compagnia aerea deve rimborsare le spese, purché ragionevoli e appropriate: a tal fine è bene conservare tutte le ricevute. Nel caso in cui un volo sia stato cancellato a causa del guasto tecnico, la compagnia aerea deve offrire la scelta tra: il rimborso del biglietto e, in caso di coincidenza, un volo di ritorno all'aeroporto di partenza non appena possibile; l'imbarco su un altro volo verso la destinazione finale non appena possibile, oppure l'imbarco su un altro volo in una data successiva. Non è prevista invece la compensazione pecuniaria fino a 600 euro a passeggero".