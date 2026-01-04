Guasto tecnico a Orio al Serio, ritardi per voli in partenza e arrivo

Il problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale si è verificato intorno alle 18 di sabato 3 gennaio, provocando fin da subito ritardi e cancellazioni. Il guasto è stato riparato verso mezzanotte ma i disagi si sono ripercossi anche nella giornata odierna, con ritardi ancora su 20 voli in partenza e 30 in arrivo. Anche la squadra della Roma, reduce dalla partita con l'Atalanta di ieri a Bergamo, è rimasta bloccata e ha dovuto cambiare scalo partendo da Linate
Ancora disagi per i passeggeri che devono partire o arrivare all’aeroporto di Orio al Serio. Un guasto tecnico registrato nel pomeriggio di ieri, 3 gennaio, ha avuto ripercussioni anche sulla programmazione della scorsa notte provocando decine di voli cancellati o riprogrammati e si sta protraendo anche nella giornata odierna.Sono al momento una ventina i voli ancora in ritardo per quanto riguarda i decolli (la maggior parte operati dalla compagnia Ryanair) e oltre trenta quelli in ritardo (alcuni anche da ieri sera) in arrivo allo scalo bergamasco.
Problemi anche causa nebbia
Ad aggravare la situazione già caotica a causa del guasto tecnico, ieri sera si era aggiunta anche la nebbia. Oggi al contrario nella zona dell'aeroporto di Orio al Serio splende il sole e i ritardi sono solo strascichi dei danni tecnici di ieri. Come hanno spiegato da Sacbo, il problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale è stato "risolto intorno alla mezzanotte".
Possibili rimborsi
I passeggeri coinvolti in queste ore nei disagi all'aeroporto di Bergamo hanno diritto a rimborsi ed assistenza, come previsto dal Regolamento Ce 261/2004. Lo ricorda la società specializzata in trasporto aereo RimborsoAlVolo. "Anche in circostanze eccezionali come quella registrata a partire da ieri, se il volo viene cancellato o subisce un ritardo prolungato, la compagnia aerea ha l'obbligo di garantire assistenza ai passeggeri sotto forma di pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, sistemazione in albergo, trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa. Per tutti i passeggeri che hanno dovuto pagare di propria tasca i pasti, le bevande, i taxi o gli hotel, la compagnia aerea deve rimborsare le spese, purché ragionevoli e appropriate: a tal fine è bene conservare tutte le ricevute. Nel caso in cui un volo sia stato cancellato a causa del guasto tecnico, la compagnia aerea deve offrire la scelta tra: il rimborso del biglietto e, in caso di coincidenza, un volo di ritorno all'aeroporto di partenza non appena possibile; l'imbarco su un altro volo verso la destinazione finale non appena possibile, oppure l'imbarco su un altro volo in una data successiva. Non è prevista invece la compensazione pecuniaria fino a 600 euro a passeggero".
Anche la Roma dirottata a Linate
Anche la squadra della Roma, reduce dalla partita con l'Atalanta di ieri a Bergamo, ha subito disagi. I giallorossi di mister Gasperini, che sarebbero dovuti ripartire per la Capitale da Orio al Serio, sono rimasti bloccati per via del guasto tecnico. La squadra ha così raggiunto in autobus l'aeroporto di Milano Linate per un volo nella notte diretto a Roma e che è poi decollato regolarmente.