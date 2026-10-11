Il 16enne sarebbe stato ferito alle spalle da una coltellata mentre era a piedi in vico Carceri San Felice. Gli aggressori si sono dati alla fuga. Ricoverato in codice arancione presso l'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, è trattenuto in osservazione. Indaga la polizia

Non versa in gravi condizioni il 16 anni medicato nella notte dall'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dopo essere stato accoltellato alla schiena mentre camminava a piedi in uno dei vicoli vicino piazza Dante, a Napoli. Secondo il suo racconto, in quella strada sarebbe stato avvicinato da sconosciuti che lo avrebbero ferito con un'arma da taglio. Gli aggressori si sono dati alla fuga. In corso accertamento per confermare dinamica e scoprire il movente dell'aggressione.

Le indagini

Stando ad una prima ricostruzione, mentre era a piedi in vico Carceri San Felice il ragazzo sarebbe stato avvicinato da sconosciuti che lo avrebbero ferito alle spalle con un'arma da taglio.Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della questura di Napoli stanno verificando la versione fornita. Il 16enne è al monento ricoverato in codice arancione presso l'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli e trattenuto in osservazione. Il minore non è ritenuto in pericolo di vita.