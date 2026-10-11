Nel Mezzogiorno è arrivata una tregua dalle piogge e dal vento che nelle scorse ore hanno causato allagamenti, torrenti esondati e frane in diverse regioni fra cui Sicilia, Calabria, Puglia e Campania ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Le regioni del Sud Italia iniziano a fare i conti con i danni provocati dal maltempo che, nelle scorse ore, ha colpito diversi territori, devastati dalla furia del vento e dell'acqua che ha causato allagamenti, torrenti esondati e frane. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha chiesto al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, "di valutare l'opportunità di dichiarare lo stato di crisi" perché "le forti piogge hanno causato danni e versamenti di detriti" in molte strade. Non molte diversa la situazione nel Trapanese, dopo la tromba d'aria che si è abbattuta su Marsala, mentre il maltempo sta concedendo una tregua anche in altre località del Mezzogiorno, come in Calabria e in Campania (LE PREVISIONI).

I danni in Sicilia e a Bari A Lipari ieri sono esondati i torrenti Ponte e Valle: decine di abitazioni si sono allagate, diverse auto sono rimaste impantanate e molte strade sono state invase dal fango. Sempre in Sicilia una decina di famiglie sono state sfollate dopo le trombe d'aria nel Trapanese. A Bari, invece, le forti piogge hanno causato l'allagamento della basilica di San Nicola, mentre in Salento le scuole sono rimaste chiuse. Vedi anche Lipari, maltempo: torrenti esondati e case allagate

Bomba d’acqua sul Reggino In Calabria invece sabato una bomba d’acqua ha colpito il Reggino, in particolare Melito di Porto Salvo: "Il paese è in ginocchio - ha detto il sindaco Tito Nastasi - C'è stata una bomba d'acqua, le macchine sono arrivate al mare e ci sono muri caduti. Siamo senza strade. Chiedo ufficialmente lo stato di calamità naturale". Approfondimento Meteo, prossima settimana arriva una “ottobrata”: ecco dove farà caldo