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Papa Leone XIV: "La pena di morte è inammissibile"

Cronaca
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"Il bene comune può essere tutelato senza ricorrere alla pena capitale". Queste le parole del Pontefice nella Giornata mondiale contro la pena di morte 

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"La pena di morte è inammissibile perché attenta all’inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale: sono stati messi a punto sistemi di detenzione efficaci, che proteggono i cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi". Lo afferma su X il Papa aggiungendo al suo messaggio, nell'odierna Giornata mondiale contro la pena di morte.

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Parolin: "La Chiesa è in opposizione totale alla pena di morte"

"Non è accettabile la spettacolarizzazione della morte, per quanto naturalmente la persona sia colpevole, però ci sono altri sistemi, è incomprensibile". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin commentando la decisione del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan. "Il pensiero della Chiesa è in opposizione totale alla pena di morte", ha ribadito a margine di un evento su John Henry Newman.  

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