Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la riforma della legge elettorale, dopo il via libera definitivo alla Camera. La premier Meloni: "Una risposta a chi ci voleva divisi". Mentre l'opposizione prepara i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale: "Una truffa". Spazio anche all'attacco russo ai bus in Ucraina, dove sono morte oltre 30 persone. In evidenza anche il primo sì dell'Ue alla flessibilità italiana su energia e difesa
- In apertura il via libera definitivo alla Camera della nuova legge elettorale. La premier Meloni: "Una risposta a chi ci voleva divisi". L'opposizione: "Una truffa". Spazio anche alla guerra in Ucraina e all'attacco ai bus dei pendolari: "Oltre 30 morti nel Donbass". In evidenza anche l'accordo su Mps: "I due no a Lovaglio di Caltagirone e Agricole: Intesa vede il traguardo". In prima pagina anche l'inflazione: "L'Ue apre a Roma ma chiede prudenza fiscale".
- In primo piano l'approvazione della riforma elettorale di Meloni: "Premio di maggioranza al 42%, indicazione del premier, capilista bloccati". Le opposizioni: "Cercano di manomettere la Costituzione". In evidenza anche energia e difesa: "Primo sì Ue alla flessibilità italiana". Spazio anche ai dati Istat, secondo cui "un terzo delle famiglie ha cominciato a risparmiare sul cibo". In prima pagina anche l'attacco russo sui bus nel Donbass: "Strage di civili, nuova escalation".
- In apertura ancora il via libera alla Camera della riforma elettorale: "Voto, Meloni cambia le regole". La premier: "Risposta a chi ci voleva divisi". Spazio anche all'attacco russo su due bus a Kramatorsk in Ucraina, dove sono morte oltre 30 persone: "La strage dei civili". Rubio: "Temiamo che la guerra si allarghi". In prima pagina anche l'intervista al cofondatore di Revolut Nikolay Storonsky: "Così l'Ai rivoluziona il mondo bancario".
- "La riforma elettorale è legge", così titola Il Messaggero. La premier Meloni: "Ora i cittadini potranno scegliere". Le opposizioni preparano i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale: "Una truffa". Spazio anche alla questione Mps: "Da Caltagirone no alla Ops, il fronte dei contrari oltre il 33%. Agricole boccia il Monte su Bpm". In evidenza anche il caro energia: "Flessibilità, arriva l'ok dell'Europa ma sull'inflazione freno dei frugali". In prima pagina anche l'intervista a Claudio Baglioni: "Ho rischiato la fine, riparto da Roma".
- In primo piano il mercato del Milan: i rossoneri vogliono due rinforzi, con il difensore Gonçalo Inácio ed Endrick tra gli obiettivi. Spazio anche al piano di Jannik Sinner: rientro previsto a Brisbane per preparare gli Australian Open. In evidenza anche l’Inter, che si prepara alla sfida con la Roma e punta su Djed Spence, mentre la Juventus incassa il via libera di Nico Gonzalez al rinnovo fino al 2030. In prima pagina anche la corsa al gol di Gasperini e Fabregas, attesi domenica in Como-Roma.
- In apertura l'intervista esclusiva a Donyell Malen, protagonista con 20 gol in 23 partite di campionato: "Gasp la nostra forza". E ancora: "Io e Paulo che feeling". In prima pagina anche il mercato: l’Inter perde Jones, il Milan punta Scott del Bournemouth, la Juventus lavora al rinnovo di Nico Gonzalez fino al 2030 e il Napoli si interroga sulle condizioni di Lobotka.
- In apertura la Juventus che "scommette su Nico Gonzalez", oggi atteso al rinnovo fino al 2030 anche grazie alla spinta di Luciano Spalletti. In programma anche i rinnovi di Douglas Luiz, Kalulu e Conceição, mentre il club lavora ai progetti per lo Stadium e il J-Medical. In casa Torino, buone notizie per Adams, che corre verso il rientro in vista dell’Udinese. Spazio anche a Sinner, con Djokovic che approva la scelta di fermarsi, e alla Mercedes, che incorona Kimi Antonelli.
- In primo piano la manovra: "Dal dossier banche il Governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi". Spazio anche ai trasporti aerei ko: "Pesano fuel e impennata degli oneri sul debito". In evidenza anche la questione Mps: "Caltagirone e Credit Agricole gelano Lovaglio: no alle offerte". In prima pagina anche l'approvazione della legge elettorale: "Il premio di coalizione con il 42% dei consensi". Focus anche su UniCredit: "Oggi consiglio d'amministrazione straordinario, convocate le prime linee".
- In apertura l'approvazione alla Camera del Melonellum, la riforma elettorale voluta da Meloni: "Mattarella può bocciare l'ultima porcata: lo farà?". Spazio anche alle proteste degli studenti in Francia: "No ai tagli di 1600 prof: gli studenti alla prima vittoria". In evidenza anche la flessibilità: "la Ue respinge Meloni, banche sotto tiro". In prima pagina anche l'Ucraina, con Kiev che conferma "tavoli con gli Usa". Infine, la situazione a Gaza e le parole di un ex militare: "Ho lasciato l'Idf perché a Gaza viste le atrocità".