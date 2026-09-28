Addio Stefano Milani detto Verbania, tifoso che raccontava la sua lotta contro il cancroCronaca
Sui social parlava quotidianamente del Milan e dei protagonisti della storia del club. Parallelamente raccontava senza nascondere le difficoltà la sua battaglia contro la malattia. La notizia della sua scomparsa ha provocato numerosi messaggi di cordoglio tra i tifosi di ogni colore
Stefano Milani, conosciuto sui social con il nome di "Stefano Verbania", è morto a 57 anni dopo una lunga malattia. Per anni, soprattutto su X, aveva prima raccontato quotidianamente la sua passione per i colori rossoneri, poi aveva testimoniato la sua lotta contro il cancro che lo aveva colpito. Il suo profilo era così diventato non solo un punto di riferimento per la community milanista, ma anche un diario del racconto della sua vita e, soprattutto, della difficile battaglia contro la malattia che affrontava da anni.
La passione per il Milan e il racconto della sua malattia
Stefano aveva scelto fin da subito di non nascondere le proprie condizioni di salute e aveva condiviso pubblicamente con chi lo seguiva anche i momenti più complicati. Tra le difficoltà raccontate c'erano le trasfusioni, i problemi alla vista e la necessità di affrontare un intervento per tornare a vedere. Nonostante tutto, aveva continuato a mantenere un rapporto quotidiano con il mondo del calcio e con la sua squadra. "Sempre in lotta per vivere anche solo 1g di più" era una delle frasi che accompagnavano il suo profilo e che nel tempo era diventata una sorta di manifesto del suo modo di affrontare la malattia. Anche quando le sue condizioni rendevano più difficile la quotidianità, la passione per il Milan era rimasta un punto fermo.
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Il lutto di tutta la comunica di tifosi, non solo rossoneri
Due anni e mezzo fa, Stefano Pioli, allora allenatore del Milan, lo aveva invitato ufficialmente a Milanello. Nei mesi successivi aveva ricevuto anche un videomessaggio da Paolo Maldini e altri saluti erano arrivati da Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero, segno del rapporto che Stefano era riuscito a costruire anche oltre i confini del tifo milanista. Da qualche tempo non era più comparso su X e alcuni utenti avevano informato la community sulle sue condizioni, facendo sapere che erano peggiorate. Poi è arrivata la notizia della sua morte, che ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio sui social. A ricordarlo è stata anche MilanNews, che ha raccontato la sua storia e il rapporto costruito negli anni con la comunità rossonera. Le reazioni alla sua scomparsa hanno coinvolto non soltanto i tifosi rossoneri: decine di utenti hanno infatti condiviso messaggi di affetto e di tristezza per la sua perdita.