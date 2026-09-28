Stefano aveva scelto fin da subito di non nascondere le proprie condizioni di salute e aveva condiviso pubblicamente con chi lo seguiva anche i momenti più complicati. Tra le difficoltà raccontate c'erano le trasfusioni, i problemi alla vista e la necessità di affrontare un intervento per tornare a vedere. Nonostante tutto, aveva continuato a mantenere un rapporto quotidiano con il mondo del calcio e con la sua squadra. "Sempre in lotta per vivere anche solo 1g di più" era una delle frasi che accompagnavano il suo profilo e che nel tempo era diventata una sorta di manifesto del suo modo di affrontare la malattia. Anche quando le sue condizioni rendevano più difficile la quotidianità, la passione per il Milan era rimasta un punto fermo.

Il lutto di tutta la comunica di tifosi, non solo rossoneri

Due anni e mezzo fa, Stefano Pioli, allora allenatore del Milan, lo aveva invitato ufficialmente a Milanello. Nei mesi successivi aveva ricevuto anche un videomessaggio da Paolo Maldini e altri saluti erano arrivati da Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero, segno del rapporto che Stefano era riuscito a costruire anche oltre i confini del tifo milanista. Da qualche tempo non era più comparso su X e alcuni utenti avevano informato la community sulle sue condizioni, facendo sapere che erano peggiorate. Poi è arrivata la notizia della sua morte, che ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio sui social. A ricordarlo è stata anche MilanNews, che ha raccontato la sua storia e il rapporto costruito negli anni con la comunità rossonera. Le reazioni alla sua scomparsa hanno coinvolto non soltanto i tifosi rossoneri: decine di utenti hanno infatti condiviso messaggi di affetto e di tristezza per la sua perdita.