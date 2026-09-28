Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Messina, avvocato aggredito con l’acido: fermata l'ex cliente

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La donna è stata condotta in carcere. Il legale è ricoverato nel Centro Grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania, con prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

È stata fermata da carabinieri del comando provinciale di Catania la 47enne accusata di aver aggredito, tre giorni fa a Messina, l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni. Secondo quanto ricostruito, la donna gli ha spruzzato sul volto e sul corpo un acido corrosivo, che gli ha causato ustioni e lesioni sul 20 per cento del corpo.

La 47enne condotta in carcere

Alla donna è stato notificato il provvedimento emesso dalla Procura di Messina ed è stata condotta in carcere. L'avvocato è ricoverato nel centro Grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. La prognosi resta riservata, ma il 58enne non è in pericolo di vita.

L’aggressione in strada 

L'aggressione è avvenuta la sera del 25 settembre in strada a Messina. Dopo essere stato colpito con l'acido, Broccio è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico Gaetano Martino di Messina. Una volta stabilizzato, è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato preso in carico dagli specialisti del Centro Grandi ustioni. Dopo l'aggressione la donna è scappata. Sulla dinamica e il movente dell’aggressione indagano i carabinieri del comando provinciale di Messina. Il professionista, raggiunto dall'Ansa, è stato in grado di raccontare quanto accaduto. "È stata una mia cliente che aveva problemi mentali, infatti è stata per anni all'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Ma non pensavo potesse arrivare a questo", ha spiegato negli scorsi giorni Broccio. 

Leggi anche

Donna getta acido contro il suo avvocato a Messina, l'uomo è grave
FOTOGALLERY

©Ansa

1/18
Cronaca

Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO

Dalla riapertura del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, a 18 anni di distanza dal delitto, passando per le manifestazioni a sostegno della Palestina nelle principali piazze del nostro Paese, fino all'assalto alla redazione de La Stampa: sono molti i fatti che, nell’anno che sta volgendo al termine, hanno segnato la cronaca italiana. Ecco i principali

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Venti di pace, un palestinese e un israeliano in tour per l'Italia

Cronaca

Due padri che hanno perso le rispettive figlie incontreranno il pubblico in una serie di incontri...

Omicidio Colapietro, le ricostruzioni su Nicole Formichetti

Cronaca

Nei confronti della docente di 47 anni, il gip di Torino ha disposto la custodia cautelare in...

Omicidio Giulio Regeni, oggi la sentenza per gli 007 egiziani imputati

Cronaca

La Procura chiede l'ergastolo per Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che ha...

Demonstrators during the rally and torchlight procession in memory of the Italian researcher Giulio Regeni, who was abducted, tortured and murdered in Cairo (Egypt), in Bologna, Italy, 25 January 2018. ANSA/GIORGIO BENVENUTI

Delitto Garlasco, oggi attesa chiusura indagini su Andrea Sempio

Cronaca

L'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del...

Meteo, ancora sole sull’Italia: quando inizia il “vero” autunno?

Cronaca

Ultimi giorni dal sapore estivo sull’Italia. Tra lunedì 28 e mercoledì 30 settembre l’alta...

Cronaca: i più letti