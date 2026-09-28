Messina, avvocato aggredito con l’acido: fermata l'ex cliente

La donna è stata condotta in carcere. Il legale è ricoverato nel Centro Grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania, con prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita

È stata fermata da carabinieri del comando provinciale di Catania la 47enne accusata di aver aggredito, tre giorni fa a Messina, l'avvocato Pierfrancesco Broccio , 58 anni. Secondo quanto ricostruito, la donna gli ha spruzzato sul volto e sul corpo un acido corrosivo, che gli ha causato ustioni e lesioni sul 20 per cento del corpo.

La 47enne condotta in carcere

Alla donna è stato notificato il provvedimento emesso dalla Procura di Messina ed è stata condotta in carcere. L'avvocato è ricoverato nel centro Grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. La prognosi resta riservata, ma il 58enne non è in pericolo di vita.

L’aggressione in strada

L'aggressione è avvenuta la sera del 25 settembre in strada a Messina. Dopo essere stato colpito con l'acido, Broccio è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico Gaetano Martino di Messina. Una volta stabilizzato, è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato preso in carico dagli specialisti del Centro Grandi ustioni. Dopo l'aggressione la donna è scappata. Sulla dinamica e il movente dell’aggressione indagano i carabinieri del comando provinciale di Messina. Il professionista, raggiunto dall'Ansa, è stato in grado di raccontare quanto accaduto. "È stata una mia cliente che aveva problemi mentali, infatti è stata per anni all'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Ma non pensavo potesse arrivare a questo", ha spiegato negli scorsi giorni Broccio.