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Emma Bonino, i funerali di Stato laici in Campidoglio. DIRETTA TV

Cronaca
©Ansa

Presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma anche la premier Giorgia Meloni, le più alte cariche dello Stato, come i principali leader politici e poi anche la galassia radicale, ma soprattutto società civile e cittadini comuni

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Alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma anche della premier Giorgia Meloni, si svolgono oggi, in Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia . Attese le più alte cariche dello Stato, così come i principali leader politici e poi anche la galassia radicale, ma soprattutto società civile e cittadini comuni.

 

(LE IMMAGINI DEL FUNERALE LAICO)

La camerda ardente

Nelle scorse ore tante personalità e cittadini comuni hanno partecipato alla camera ardente che ha accolto il feretro di Bonino e dove è stata sempre presente la sorella Domenica. Tra coloro che hanno voluto portare un ultimo saluto alla storica figura dei radicali Italiani ci sono stati Enrico Letta, Massimo D'Alema, Poalo Gentiloni, Gianfranco Fini, Pier Ferdinando Casini e Nicola Fratoianni, solo per citarne alcuni. Alla Camera ardente si è recato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, mentre l'ambasciatore di Spagna in Italia, Miquel Fernandez-Palacios,  ha consegnato ai familiari di Bonino un messaggio dei Reali di Spagna. Per l'ultimo saluto sono poi arrivati anche Guido Crosetto ed Antonio Tajani che hanno voluto ricordare Emma Bonino come "una combattente". A rendere omaggio anche il leader M5S, Giuseppe Conte .

La veglia

Il suo ultimo partito, +Europa, ha organizzato anche una veglia laica a cui hanno preso parte oltre a Benedetto della Vedova, Roberto Saviano, la segretaria del Pd Elly Schlein, Angelo Bonelli e radicali storici amici di Bonino come l'attuale tesoriera di +Europa, Carla Taibi, Sergio D'Elia e Filomena Gallo dell'associazione Coscioni. 

 

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