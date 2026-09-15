Emma Bonino, i funerali di Stato laici in Campidoglio. DIRETTA TV

La camerda ardente

Nelle scorse ore tante personalità e cittadini comuni hanno partecipato alla camera ardente che ha accolto il feretro di Bonino e dove è stata sempre presente la sorella Domenica. Tra coloro che hanno voluto portare un ultimo saluto alla storica figura dei radicali Italiani ci sono stati Enrico Letta, Massimo D'Alema, Poalo Gentiloni, Gianfranco Fini, Pier Ferdinando Casini e Nicola Fratoianni, solo per citarne alcuni. Alla Camera ardente si è recato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, mentre l'ambasciatore di Spagna in Italia, Miquel Fernandez-Palacios, ha consegnato ai familiari di Bonino un messaggio dei Reali di Spagna. Per l'ultimo saluto sono poi arrivati anche Guido Crosetto ed Antonio Tajani che hanno voluto ricordare Emma Bonino come "una combattente". A rendere omaggio anche il leader M5S, Giuseppe Conte .

La veglia

Il suo ultimo partito, +Europa, ha organizzato anche una veglia laica a cui hanno preso parte oltre a Benedetto della Vedova, Roberto Saviano, la segretaria del Pd Elly Schlein, Angelo Bonelli e radicali storici amici di Bonino come l'attuale tesoriera di +Europa, Carla Taibi, Sergio D'Elia e Filomena Gallo dell'associazione Coscioni.