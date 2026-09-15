La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente dell'istituto di credito Intesa Sanpaolo, già addetto alla sede Agribusiness di Bisceglie e licenziato nell'agosto 2024, che per anni - sfruttando le proprie credenziali - avrebbe monitorato in maniera "occulta, sistematica e prolungata" i dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti. Tra le vittime di questo "spionaggio patrimoniale" figurano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio Maria La Russa e il Ministro della Difesa Guido Crosetto.

Le indagini

All'indagato la Procura di Bari contesta i reati di accesso abusivo al sistema informatico o telematico, aggravato dal fatto che l'infrastruttura bancaria colpita è formalmente inserita all'interno del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, rendendo l'attacco una minaccia diretta alle infrastrutture critiche del Paese. Si contesta, inoltre, il procacciamento illecito di notizie concernenti la sicurezza dello Stato per aver acquisito informazioni segrete focalizzate sulle transazioni dei componenti del direttivo politico nazionale e, infine, plurime e sistematiche violazioni della normativa a tutela della Privacy, per aver effettuato il trattamento illecito e la potenziale diffusione di dati personali altamente sensibili. L'indagine dei carabinieri era partita dalla denuncia di un correntista nel luglio 2024 e si è avvalsa del supporto di consulenti tecnici specializzati nel contrasto al cybercrime. Sono stati acquisiti e analizzati i log di sistema e dei tracciati informatici dell'istituto di credito, dati che hanno permesso agli inquirenti di ricostruire nel dettaglio l'intricata rete delle intrusioni.