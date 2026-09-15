Eruzione Etna, voli sospesi fino alle 10 all'aeroporto di Catania

"A causa dell’emissione di cenere vulcanica dall'Etna in atmosfera e la direzione dei venti prevalenti in quota, è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3". La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi nello scalo, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree

Voli ancora sospesi in arrivo e in partenza all'aeroporto Fontanarossa di Catania fino alle 10 di oggi: lo ha confermato la Sac, la società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto.

La nota

"A causa dell’emissione di cenere vulcanica dall'Etna in atmosfera e la direzione dei venti prevalenti in quota, è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3". La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi nello scalo, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.