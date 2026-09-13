L’ex parlamentare del M5s è rientrato in Italia da Cuba ed è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Era stato operato d’urgenza all’Avana dopo forti dolori alla testa. Il neurochirurgo Giulio Maira ha definito “un buon segnale” il fatto che abbia superato un volo sanitario di circa 12 ore

Alessandro Di Battista è rientrato ieri in Italia da Cuba ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L’aereo che lo ha riportato nel Paese è atterrato ieri mattina alle 8 all’aeroporto di Ciampino, da dove l’ex parlamentare del M5s è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Di Battista si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana.

Al Gemelli proseguiranno le cure



Al Gemelli Di Battista proseguirà le cure. "Premesso che non conosco il quadro clinico di Alessandro Di Battista, né il motivo dell'intervento né l'esito dell'operazione chirurgica a cui è stato sottoposto all'Avana, una cosa me la sento di dire: se ha superato un volo sanitario di circa 12 ore, questo è sicuramente un buon segnale”, ha dichiarato ieri all'Adnkronos Salute Giulio Maira, neurochirurgo di fama internazionale, già titolare della Cattedra di Neurochirurgia e direttore dell'Istituto di Neurochirurgia del Policlinico Gemelli di Roma.

L'associazione Schierarsi: "Non venite al Gemelli"

In un post sui social, l'associazione di Alessandro Di Battista "Schierarsi” ha chiesto “agli amici, ai sostenitori di Alessandro Di Battista e agli operatori dell'informazione di non recarsi al Policlinico Gemelli, così da consentire a lui e alla sua famiglia di vivere i prossimi giorni nella necessaria tranquillità". "Invitiamo inoltre tutti a mantenere la massima prudenza e discrezione nella diffusione di fotografie, video, notizie e informazioni che riguardino Alessandro e la sua situazione personale. Ogni eventuale aggiornamento sarà condiviso nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, sempre nel pieno rispetto della volontà di Alessandro Di Battista e in accordo con le persone che gli sono accanto, come è avvenuto finora. Ringraziamo sinceramente tutti coloro che fino a oggi hanno dimostrato rispetto, sensibilità e professionalità. È lo stesso atteggiamento che chiediamo di mantenere anche nei prossimi giorni", conclude il post.