L'anziana, di 80 anni, sarebbe morta dissanguata dopo che, dai vetri della finestra, sarebbe partita una scheggia: questa le avrebbe reciso la vena safena

Una donna è morta nel pomeriggio di giovedì a Sinaluga, in provincia di Siena, per una tromba d'aria causata dal maltempo . Secondo le prime ricostruzioni l'anziana, di circa 80 anni, sarebbe andata a chiudere una finestra ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, il vaso sanguigno superficiale più lungo del corpo umano che si estende dal piede fino all'inguine lungo la parte interna della gamba. La donna sarebbe morta dissanguata in casa: a nulla è valso l'intervento dei sanitari una volta giunti sul posto. A dare conferma del decesso, il sindaco Edo Zacchei mentre gli inquirenti continuano a indagare sui dettagli dell'incidente.

L'ondata di maltempo

La giornata di giovedì 10 settembre è stata caratterizzata da un'ondata di maltempo che, tranne al sud, ha interessato le regioni settentrionali della Penisola. A Milano, notte di precipitazioni intensissime dopo i brevi nubifragi di ieri, con la portata dei fiumi aumentata che ha fatto straripare il Lambro, esondato nella notte e poi rientrato dopo avere allagato via Rilke e via Camaldoli. Il Seveso è arrivato vicino all'attivazione della vasca. Per la pioggia battente inoltre è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri, di fronte al carcere di San Vittore, portando a posticipare il processo Hydra sulla “mafia a tre teste”.

Nelle Marche, alberi caduti o pericolanti hanno attivato i soccorsi: più di 90 interventi dei Vigili del Fuoco nella sola giornata di oggi. Anche a Roma alberi caduti, di cui uno su un veicolo della sorveglianza di Ignazio Larussa.

Danni anche in Toscana, dov'è morta la donna a Sinaluga e dove si sono registrati oltre 63mila fulmini nelle ultime ore. Particolarmente colpita la Versilia.

Anche il Friuli non è stato risparmiato e, a causa del maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. L'intera zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per l'ondata di maltempo abbattutasi tra la notte scorsa e stamattina. Problemi anche nel Veneziano per allagamenti, alberi abbattuti e danni provocati dall'acqua.